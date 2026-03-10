Lego obtuvo beneficios récord en 2025 pese a la inestabilidad geopolítica

La empresa danesa Lego, primer fabricante de juguetes del mundo, anunció este martes que obtuvo unas ventas y unos beneficios récord en el ejercicio fiscal 2025, un año "fantástico" a pesar de las tensiones mundiales, declaró el director ejecutivo de la marca a la AFP.

El año pasado, el grupo registró un aumento del 21% en su beneficio neto, que alcanzó los 16,700 millones de coronas (2,600 millones de dólares), el mayor jamás conseguido por la empresa. Sus ingresos crecieron un 12%, hasta alcanzar los 83,500 millones de coronas (13,027 millones de dólares).

"No diría que la volatilidad y todo lo que está sucediendo no nos afecte, pero creo que tenemos el impulso necesario para conquistar los mercados de manera que podamos crecer a pesar de ello", declaró el director ejecutivo de Lego, Niels Christiansen, a la AFP en una entrevista.

Las ventas al consumidor aumentaron un 16% en todos los mercados, incluido China, donde el grupo ha vuelto a crecer tras años de inversión.

"Si nos fijamos en la industria del juguete en los últimos tres años, ha crecido un poco y ha descendido un poco. Así que, básicamente, se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Y, aunque se ha mantenido estable, nosotros hemos crecido a un ritmo de dos dígitos cada año", afirmó Christiansen.

El directivo confió que la empresa esperaba un crecimiento "de un dígito alto" este año.

La receta del éxito de Lego, como empresa familiar privada, consiste en combinar la innovación con la optimización de su producción en sus seis fábricas repartidas por todo el mundo.

"Producimos cerca de los mercados y los consumidores", afirmó, y añadió que esto permitía a la empresa comenzar la producción tarde, "para saber qué es lo que realmente tiene una gran demanda".

Lego, cuyo nombre es una contracción del danés "jugar bien" ("leg godt"), también apuesta por las asociaciones, como las que mantiene con Pokémon o la FIFA, y por la innovación tecnológica para ganarse a los consumidores.