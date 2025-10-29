Tarjetas digitales y transferencias, los medios de pago más usados en línea en México

Ocho de cada 10 mexicanos que compran en línea utilizan tarjetas digitales o transferencias electrónicas (SPEI) para pagar, de acuerdo con el Estudio del Ecosistema Financiero Digital 2025 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), que confirma la consolidación de ambos métodos como los preferidos del comercio electrónico nacional.

“Las tarjetas digitales se han posicionado como el medio de pago más utilizado y con mayor frecuencia de uso en México. Esto refleja no solo la madurez del consumidor digital, sino la competencia creciente entre instituciones financieras por ofrecer experiencias más seguras y fluidas”, dijo Daniela Orozco, directora de Inteligencia y Estudios de Mercado de la AMVO.

El comprador digital mexicano es cada vez más sofisticado. Según la AMVO, ocho de cada diez internautas cuentan con tarjeta de débito y la mitad con tarjeta de crédito; además, cada usuario posee en promedio tres productos financieros.

Gasto promedio de 2,610 pesos

El estudio, que encuestó a 422 personas adultas usuarias de internet, revela que 59% compra ocasionalmente y 32% lo hace de forma intensiva, con un gasto promedio mensual de 2,610 pesos en compras digitales.

El segmento millennial representa 40% del total de compradores, seguido de la Generación Z con 32%, el grupo que muestra un comportamiento de compra más recurrente y mayor afinidad con los medios de pago móviles.

De acuerdo con Orozco, el comprador digital mexicano utiliza en promedio 2.6 métodos de pago al comprar en línea. Las tarjetas digitales son las más empleadas y con la mayor frecuencia de uso, seguidas por las transferencias bancarias, a través del sistema SPEI.

En contraste, las billeteras digitales, los códigos QR y los esquemas compra ahora, paga después (BNPL) aún registran tasas de uso menores y comportamientos más esporádicos.

Tarjetas y transferencias, la base del comercio digital

El dominio de las tarjetas digitales y las transferencias tiene una explicación funcional. Por un lado, la conversión de las tarjetas es la más alta. Los usuarios que las prueban tienden a usarlas de forma recurrente por su facilidad, velocidad y aceptación amplia entre comercios.

Por otro lado, las transferencias electrónicas se benefician de la expansión de la banca digital y de la rapidez del sistema SPEI, que ya se percibe como un canal seguro y sin comisiones entre instituciones.

El estudio de la AMVO muestra que las billeteras digitales (PayPal, Mercado Pago o Clip) mantienen niveles de adopción estables, aunque con menor frecuencia de uso. Los pagos mediante QR y los esquemas de financiamiento flexible aún son nichos.

Experiencia de usuario, lo más atractivo

La satisfacción promedio con los medios de pago se ubica en 4.2 sobre 5, aunque los usuarios reportan fricciones recurrentes relacionadas con problemas de navegación, términos poco claros en pagos diferidos y fallas técnicas que interrumpen el proceso. Estas experiencias, según Orozco, son críticas porque afectan directamente la conversión de ventas en línea y la confianza en las marcas financieras.

El fortalecimiento del ecosistema digital mexicano no solo depende de la tecnología, sino del diseño de productos financieros centrados en la experiencia del usuario. Ocho de cada 10 compradores consideran el buen diseño de la interfaz como el factor más importante al elegir una institución, mientras que nueve de cada 10 priorizan la confianza.

La oferta de beneficios y recompensas también se ha convertido en un elemento competitivo. Los incentivos más valorados son el envío gratis, los meses sin intereses, el cashback, los descuentos y los cupones, seguidos por las garantías extendidas en productos de mayor valor.

El comprador promedio utiliza sus productos financieros para tres tipos de compras distintas: gastos cotidianos, suscripciones y compras especiales. Esto refleja una relación más estable con las plataformas de pago, lo que a su vez ofrece oportunidades para estrategias de fidelización más personalizadas según el momento y la capacidad de gasto de cada usuario.

La competencia ya no se mide únicamente por la cantidad de usuarios o el volumen de transacciones, sino por la capacidad de ofrecer pagos fluidos, seguros y con valor añadido. Al parecer, las tarjetas digitales y las transferencias vía SPEI son las formas preferidas de los mexicanos para realizar compras por internet.

