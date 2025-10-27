CNBV y Banxico ponen a consulta nuevas reglas para redes de pago con tarjeta

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico) sometieron a consulta pública el proyecto de las nuevas Disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición, con el propósito de promover la aceptación de pagos con tarjeta en el país y mejorar las condiciones tanto para los usuarios como para los comercios.

De acuerdo el comunicado publicado por la CNBV este lunes, la iniciativa busca generar un entorno más competitivo y eficiente para los sistemas de pago con tarjeta, mediante la reducción de costos operativos y la creación de reglas claras que favorezcan la interoperabilidad entre redes. Esto significa que los usuarios podrán realizar y recibir pagos sin importar la institución o red utilizada, lo que facilitará las transacciones y fortalecerá la confianza en el uso de medios electrónicos.

El proyecto plantea que el Estado sea quien defina las normas de operación entre las distintas redes de pago, con apego a los estándares internacionales establecidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Dicho enfoque pretende evitar que las condiciones del mercado sean determinadas de manera unilateral por entidades privadas y asegurar que todos los participantes operen bajo principios de transparencia, neutralidad y competencia leal.

Uno de los objetivos centrales de esta propuesta es reducir los costos asociados a la aceptación de pagos con tarjeta, lo que podría beneficiar especialmente a los comercios de menor tamaño. Al disminuir los cargos que los establecimientos pagan por cada transacción, las autoridades esperan incentivar que más negocios adopten este tipo de medios de pago, ampliando así las alternativas para los consumidores y disminuyendo la dependencia del efectivo.

Además, se busca que las disposiciones incluyan condiciones que permitirán el crecimiento sostenido del uso de tarjetas en México, con el fin de que un mayor número de personas pueda acceder a servicios financieros formales y aprovechar las ventajas de los pagos digitales. La CNBV y Banxico subrayan que esta medida también busca fortalecer la infraestructura del sistema financiero y alinearla con los estándares internacionales en materia de seguridad, interoperabilidad y eficiencia.

El proyecto se encuentra disponible para consulta pública a través del portal de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, donde cualquier persona interesada puede revisar el documento y enviar observaciones o comentarios mediante la liga electrónica https://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/59676