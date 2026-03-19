Sheinbaum encabeza la inaguración de la 89 Convención Bancaria en Cancún

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó este jueves a Cancún, Quintana Roo, para encabezar la inauguración de la 89 Convención Bancaria, bajo el lema “Innovando la banca, construyendo el futuro”.

Aunque la ceremonia inaugural se realiza la tarde de este 19 de marzo, desde ayer miércoles, autoridades y líderes del sector se han dedicado a analizar los retos y oportunidades del sistema financiero en un contexto geopolítico turbulento.

En la ceremonia de inauguración del encuentro organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM), la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, fue la encargada de dar la bienvenida al encuentro que se realiza en el Hotel Ava Resort Cancún.

En su discurso, Lezama destacó la importancia de la banca en el crecimiento regional y anunció el lanzamiento del distrito financiero y tecnológico de Cancún, para aprovechar la conectividad estratégica de la entidad.

Banxico insta a simpificar los pagos digitales

Durante su participación, la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, instó a los banqueros a simplificar la experiencia del usuario para poder realizar transferencias electrónicas y pagos digitales, y aseveró que los servicios de pago que no llegan a todos no cumplen con su propósito.

La funcionaria del Banxico explicó que se necesitan ofrecer alternativas a los usuarios para atender el rezago existente en los pagos digitales en algunos sectores de la población.

La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, participó en la inauguración de la 89 Convención Bancaria 2026.Hugo Salazar

“En particular, debemos estar conscientes de que los sistemas de pago no son un componente más del sistema financiero, sino una puerta de entrada. Cada transferencia instantánea, cada operación segura y de bajo costo, acerca a millones de personas a una mayor participación económica. No se trata sólo de eficiencia, se trata de acceso y oportunidades”, declaró ante banqueros la gobernadora.

(Información en proceso...)