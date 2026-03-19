Banxico urge a la banca a simplificar las transferencias electrónicas y pagos digitales

Cancún, Quintana Roo.- El Banco de México (Banxico) urgió a los banqueros a simplificar la experiencia del usuario para poder realizar transferencias electrónicas y pagos digitales, y aseveró que los servicios de pago que no llegan a todos no cumplen con su propósito, esto durante el marco de la 89 Convención Bancaria.

En la inauguración del evento, Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del banco central, explicó que se necesitan ofrecer alternativas a los usuarios para atender el rezago existente en los pagos digitales en algunos sectores de la población.

Explicó que a partir de este miércoles, el banco central lanzó una consulta pública para poder homologar la experiencia de las personas usuarias en transferencias electrónicas de fondos a través de los dispositivos móviles.

“En particular, debemos estar conscientes de que los sistemas de pago no son un componente más del sistema financiero, sino una puerta de entrada. Cada transferencia instantánea, cada operación segura y de bajo costo, acerca a millones de personas a una mayor participación económica. No se trata sólo de eficiencia, se trata de acceso y oportunidades”, declaró ante banqueros la gobernadora.

En este sentido, indicó que la invitación para el sector es acelerar, simplificar y colocar aún más a las personas en el centro de las acciones.

Recordó que el SPEI cuenta con las características necesarias para que los bancos amplíen el uso de pagos inmediatos. Tan sólo el año pasado, se realizaron 7,300 millones de transferencias en este, por un monto que superó 16.8 veces el Producto Interno Bruto (PIB) observado en el 2025.

Así, el uso de las transferencias electrónicas, como medio de pago entre la población mexicana, continúa al alza. Consideró que aunque se va en la dirección correcta es necesario que los intermediarios financieros y la banca aceleren el uso del SPEI para atender los rezagos.

“Las acciones que emprendan como gremio para difundir y promover el uso de transferencias electrónicas debe ser contundente, ofreciendo de manera extensiva servicios de cobro y pagos digitales que doten a las personas usuarios de beneficios tangibles, que mantengan y utilicen las cuentas de depósito en el sistema financiero, promoviendo con ello una mayor inclusión”, dijo la banquera central.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, en promedio, 37 de cada 100 personas hace dos años reportó haber realizado una transferencia o envío de dinero a través de internet o una aplicación móvil. Incluso en estas transferencias, la brecha de género se hace presente: mientras que 41% de los hombres realizaron estos pagos electrónicos, en las mujeres el porcentaje fue de apenas 34 por ciento.