España retira a su embajadora en Israel

Madrid. España retiró definitivamente a su embajadora en Israel el martes, un agravamiento del conflicto diplomático entre ambos países por la oposición española a los ataques de Estados Unidos ⁠e Israel contra Irán.

La embajadora fue llamada a consultas a España el pasado mes de septiembre en el contexto de una disputa diplomática por las medidas españolas que prohibían a los aviones y barcos transportar armas a Israel desde sus puertos o espacio aéreo debido a la ofensiva militar israelí en Gaza, que el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa"ar, denunció y calificó de antisemitas.

“A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores (...) vengo en disponer el cese de doña Ana María Sálomon Pérez como Embajadora de España en el Estado de Israel, agradeciéndole los servicios prestados”, indica el rey de España Felipe VI en el Real Decreto firmado con fecha del martes.

Desacuerdos

El Ministerio de Asuntos Exteriores español dijo que su embajada en Tel Aviv estará dirigida por un encargado de negocios.

Esta medida supone una nueva escalada en las relaciones diplomáticas entre ambos países, que se han visto muy tensas desde que Israel lanzara su ofensiva contra la Franja de Gaza en octubre de 2023.

La embajada de Israel en España también está dirigida por un encargado de negocios después de que el país retirara a su embajador en mayo del 2025 en protesta por la decisión de España de reconocer al Estado palestino.