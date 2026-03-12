Jeffrey Epstein y los peligros del antielitismo

NUEVA YORK – Las revelaciones de los archivos del delincuente sexual convicto y prolífico usuario de redes sociales Jeffrey Epstein siguen llegando, gota a gota. Con cada historia de políticos, banqueros, multimillonarios, periodistas, académicos y miembros de la realeza con buenos contactos que socializan con Epstein para recaudar fondos, recibir información sobre la bolsa, participar en actos sexuales delictivos, intercambiar chismes o, a veces, simplemente relacionarse con otras personas famosas, la ira pública contra las élites mundiales se intensifica.

Hay muchos motivos para indignarse, por supuesto. El tráfico sexual de menores de edad es un delito atroz, y la disposición de tantas personas poderosas a pasar por alto o tolerar el comportamiento depredador de Epstein es vergonzosa. Pero nuestra obsesión colectiva con las acciones perversas de Epstein corre el riesgo de desencadenar un pánico moral. El odio a las élites puede manipularse fácilmente para fines indeseables, con consecuencias desastrosas y de gran alcance. Y la dosis diaria de acusaciones y chismes difamatorios en torno a los archivos de Epstein distrae enormemente de las crisis políticas que socavan la democracia estadounidense.

El precedente histórico más cercano al caso Epstein fue más provinciano, pero no menos tóxico. En 1934, un estafador llamado Alexandre Stavisky perpetró una gigantesca estafa financiera en Francia. Stavisky ganó millones vendiendo bonos que resultaron ser inservibles.

Una de las razones por las que Stavisky se salió con la suya con sus prácticas fraudulentas fue que conocía a las personas adecuadas en los lugares adecuados. Al igual que Epstein, cultivó relaciones amistosas con políticos, banqueros y otras figuras poderosas. Al igual que Epstein, cuando finalmente fue arrestado, supuestamente se suicidó. Mucha gente sospechó de un delito. Y, al igual que Epstein, Stavisky también era judío.

La ira popular contra las élites francesas de la década de 1930 fue rápidamente explotada por grupos fascistas y antisemitas como la Acción Francesa y la Cruz de Fe para derrocar la Tercera República democrática. La derecha antiliberal revivió un viejo y vil prejuicio sobre los judíos depravados que destruían la moral pública al infiltrarse en el sistema. Se produjeron violentas manifestaciones frente a la Cámara de Diputados. Dos primeros ministros liberales se vieron obligados a dimitir. Se exigió la sustitución de la república por un hombre fuerte.

Eso no ocurrió hasta que la Alemania nazi invadió Francia en 1940 y el mariscal Philippe Pétain asumió el gobierno títere de Vichy. Pero la respuesta al caso Stavisky fue típica del estado de ánimo general en Europa en aquel entonces, cuando la desconfianza y, en ocasiones, el odio hacia las élites establecidas, a menudo acusadas de estar influenciadas por nefastos intereses judíos, allanó el camino al fascismo.

Hoy vivimos en un ambiente igualmente febril. El presidente estadounidense Donald Trump y los líderes europeos de extrema derecha se ven envueltos en una ola de sentimiento antiélite, que a menudo también es profundamente antiliberal. Hoy en día, no se necesita mucho para avivar la hostilidad popular hacia la prensa, las universidades, los financieros o los políticos. Dado que la mayoría de las personas del círculo social de Epstein provenían de esos mundos, y muchos de ellos también eran judíos, es probable que el sentimiento antiélite se ensombrezca aún más.

Algunos podrían argumentar que las élites implicadas en los archivos de Epstein traicionaron la confianza pública y han dado por sentados sus privilegios durante demasiado tiempo. Pero esta respuesta puede fácilmente ir demasiado lejos: la red social de Epstein, aunque amplia, no era representativa de toda la élite de Estados Unidos, ni de ningún otro lugar. Y las instituciones de una democracia liberal dependen de las élites para funcionar. La población no gobierna directamente; los representantes electos defienden los intereses de sus electores.

Otros pilares de la democracia también se apoyan en las élites. El periodismo independiente requiere reporteros y editores experimentados. Sin una sólida base de experiencia y conocimientos —dos cualidades esenciales de cualquier élite—, universidades, bancos, hospitales e instituciones artísticas colapsarían.

Por supuesto, la confianza debe ganarse. Las personas poderosas deben rendir cuentas. Dado que las tentaciones que conlleva el poder pueden ser difíciles de resistir, siempre habrá transgresiones, y quienes ocupan puestos importantes suelen ser expertos en ocultar sus fechorías y las de sus amigos. Pero eso no es motivo para denunciar a todas las élites en principio.

La desconfianza hacia las élites se debe en parte a la tecnología. ¿Quién necesita editores si cualquiera puede expresar sus opiniones en línea? ¿Por qué confiar en los médicos si los síntomas se pueden buscar en Google? Y el trabajo altamente especializado de los académicos se ha distanciado tanto de la vida de la mayoría de los ciudadanos que cada vez menos personas ven la necesidad de las universidades.

Pero cuando los demagogos incitan deliberadamente la desconfianza en la experiencia, la educación superior y la representación política con el objetivo de acaparar el poder, la democracia liberal se ve seriamente amenazada. Los atroces crímenes sexuales contra mujeres jóvenes, en el centro del caso Epstein, corren el riesgo de verse eclipsados por teorías conspirativas que agravan esa amenaza. No hace falta buscar mucho en X u otras plataformas de redes sociales para encontrar el pozo negro de antisemitismo que se ha acumulado en torno a los archivos de Epstein.

Si esto desata un clamor popular por un hombre fuerte que acabe con la corrupción del gobierno de élite —un deseo expresado desde la antigua Roma—, el resultado probablemente sería un desastre político. Trump se postuló a la presidencia prometiendo “drenar el pantano”. Que este mismo hombre fuera amigo íntimo de Epstein durante muchos años es una de las sombrías ironías de la historia.

El autor

Ian Buruma es autor de numerosos libros, entre ellos Year Zero: A History of 1945 (Penguin Books, 2014), Los colaboradores: tres historias de engaño y supervivencia en la Segunda Guerra Mundial (Penguin Press, 2023) y, más recientemente, Spinoza: el Mesías de la libertad (Yale University Press, 2024).

Copyright: Project Syndicate, 1995 - 2026

www.project- syndicate.org