ONU: discurso racista de Trump alienta abusos

Ginebra, Suiza. El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) afirmó que el "discurso de odio racista" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de otros líderes políticos alimenta graves violaciones de los derechos humanos.

El órgano de la ONU manifestó su profunda preocupación por el creciente "discurso de odio racista" en Estados Unidos, el uso de "lenguaje despectivo y deshumanizante" y de estereotipos dañinos dirigidos contra migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.

“Esos grupos han sido presentados como criminales o como una carga, por parte de políticos y figuras públicas influyentes en los niveles más altos del Estado, en particular su presidente", señaló el comité en un informe urgente.

Advirtió que esto “fomenta la intolerancia y puede incitar a la discriminación racial ya los delitos de odio”.

El CERD, compuesto por 18 expertos independientes encargados de supervisar cómo los países aplican la convención internacional sobre la eliminación del racismo, también expresó profunda preocupación por el "uso sistemático de perfiles raciales" por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de otros agentes desplegados en la ofensiva contra los migrantes de Trump.

“La selección de personas de origen hispano/latino, africano o asiático y los controles de identidad arbitrarios (...) habría dado lugar a la detención generalizada de refugiados, solicitantes de asilo, migrantes y personas percibidas como tales”, indicó.

Revisión

El CERD instó a Washington a “garantizar la rendición de cuentas, incluso investigaciones efectivas, exhaustivas e imparciales” sobre todas las presuntas violaciones.

También criticó el "drástico aumento" en el número de detenidos en los centros de inmigración, que, según los informes, pasó de 40.000 a finales de 2024 a alrededor de 73,000 a comienzos de este año.

Lamentó la muerte bajo custodia de al menos 29 migrantes en 2025 y de 6 en enero de este año. Por lo que recomendó suspender estas operaciones.