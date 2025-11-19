Recortes en tasa tienen mayor impacto cuando hay fase de debilidad: Subgobernador Mejía Castelazo

El subgobernador de Banco de México (Banxico), Omar Mejía Castelazo considera que aún hay espacio para continuar recortando la tasa de referencia.

De acuerdo con el subgobernador, este tipo de ajustes a la baja “tienen mayor impacto cuando estamos en una fase del ciclo (económico) de debilidad”.

Al participar en el Foro Económico “Estrategia económica nacional”, organizado por la Universidad Panamericana, destacó que la actividad económica ha registrado un desempeño inferior al observado los dos años anteriores, desde el 2024.

El crecimiento en 2024 fue de 1.4% y en este 2025, después del repunte del segundo trimestre, se presentó una contracción de la actividad económica de 0.30 puntos, comentó.

Si bien subrayó que el objetivo central del Banxico es llevar la inflación al 3% puntual y procurar que se mantenga ahí de manera sostenida, aclaró que en sus consideraciones de la postura monetaria, también tienen que incorporar cómo se está comportando la economía.

“Entonces en ese sentido también se tienen que hacer ajustes congruentes con las condiciones macroeconómicas”, señaló.

Ante un auditorio de economistas en ciernes, el banquero central explicó que en las últimas decisiones de política monetaria, las de esta segunda mitad del año, se caracterizan en un proceso de continuidad del ciclo.

Explicó que los primeros cuatro ajustes a la baja en la tasa de referencia del año, que fueron de 50 puntos cada uno, conducía a un proceso de “calibración de la postura monetaria”, tomando en cuenta el descenso de la inflación y las condiciones macroeconómicas.

INFORMACIÓN EN PROCESO...