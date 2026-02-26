Oportunidades de mercado, los motivos de las tecnológicas financieras para migrar a banco

Los directores de Plata, Mercado Pago, Nu, Revolut y Kapital en México, estuvieron juntos este jueves en un panel dentro del Fintech México Festival 2026.

En el panel denominado "Liderazgo en Transición: Neobancos", los CEO's de estas cinco instituciones que decidieron dar el salto de fintech a bancos en México (algunos ya iniciaron operaciones como tales, y otros están a la espera), explicaron sus motivos y las expectativas que tienen, y hubo coincidencias: hay mucha oportunidad en el país para seguir bancarizando a la población, y en un par de años ven cambios sustanciales en el sistema.

René Saúl, director y cofundador de Kapital Bank, destacó que, en su caso, están resolviendo problemas a las empresas del país.

Y es que Kapital, quien hace apenas unos años operaba como fintech, compró lo que era el banco ABC Capital, y en el 2025 adquirió gran parte del negocio de Intercam Banco, institución que cayó de forma importante, tras los señalamientos, en junio pasado, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero.

Armando Herrera, director general de Nu México, habló de la oportunidad que representa el país en materia de bancarización, y prueba de ello es que, en apenas seis años de operación aquí, ya tienen 14 millones de clientes.

En Brasil, dijo una de cada dos personas ya son clientes de Nu, y en México la oportunidad de replicarlo es real.

Hoy Nu ya tiene la licencia bancaria en México, pero falta el aval final del regulador para iniciar operaciones como tal, algo que se espera se este mismo año.

Juan Guerra, director de Revolut México -que apenas arrancó como banco en el país-, refirió que se optó por invertir —lanzando un banco desde cero—, ya que millones de personas que cumplirán 18 años hacia adelante, buscarán una alternativa bancaria formal acorde a sus necesidades; además de que más de la mitad de la población sigue sin tener acceso a servicios formales, algo que, dijo, se puede duplicar si se hacen las cosas bien.

Además, comentó que México es el principal corredor de remesas, por lo que hay que estar ahí, donde hoy ya ofrecen envíos de dinero de forma gratuita desde su aplicación.

Pedro Rivas, director de Mercado Pago México, mencionó que hay mucha oportunidad de ofrecer servicios financieros, pues antes, en muchas ocasiones, no eran los productos correctos los que se ofrecían a los usuarios.

Agregó que situaciones como el abrir una cuenta en segundos, ya está sucediendo con la irrupción de nuevos jugadores.

No obstante, comentó que hay un camino muy largo por recorrer, por lo que se seguirá invirtiendo, dado que la evolución de la tecnología continuará. Mercado Pago ya ha ingresado su solicitud de licencia bancaria en México.

Neri Tollardo, CEO de Plata —entidad que apenas recibió la autorización del regulador para operar como banco en México—, también resaltó la enorme oportunidad que hay en el país, y comentó que con la licencia bancaria, podrán ofrecer más productos a los usuarios, lo que, dijo, tiene un mayor impacto.

Cambios en los próximos años

El director de Plata consideró que, con la irrupción de todos estos nuevos jugadores en el sistema bancario —algunos ya están, otros se espera lleguen pronto—, en los próximos dos años, podrían venir más cambios que en los últimos 15.

René Saúl, de Kapital, expuso que decidió invertir en estos negocios, porque México necesita inversiones, y eso trae un mayor crecimiento económico. De hecho estimó que en el corto y mediano plazos, podría haber nuevas Ofertas Públicas Iniciales (OPI's).