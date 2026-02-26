Ganancias de Cuervo suben 118% en 2025

Becle, el mayor productor de tequila a nivel mundial y dueño de la marca José Cuervo, reportó un crecimiento de triple dígito en su utilidad neta durante 2025, impulsado por una mejora en su desempeño operativo, de acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En el acumulado del año, los ingresos de la compañía disminuyeron 2%, al ubicarse en 43,087 millones de pesos. No obstante, el flujo operativo (EBITDA) ascendió a 11,014 millones de pesos, lo que representó un incremento de 23.7% respecto a 2024.

La utilidad neta, que refleja las ganancias finales de la empresa, se disparó 118.4% en 2025, al alcanzar 8,654 millones de pesos, frente a los 3,962 millones registrados el año previo.

“Este crecimiento se debió principalmente al incremento en la utilidad de operación y a una ganancia por método de participación, parcialmente compensados por un mayor impuesto a la utilidad”, explicó la empresa en su informe.

Analistas de Casa de Bolsa Ve Por Más (Bx+) señalaron que el sólido avance en las ganancias respondió a un mejor desempeño operativo, apoyado además por menores precios del agave y eficiencias internas.

En México, los ingresos retrocedieron 1.1% debido a una disminución en el volumen de ventas. En Estados Unidos, la facturación cayó 3.8%, afectada por una contracción en volúmenes y por efectos cambiarios derivados de la apreciación del peso frente al dólar. La debilidad en estos mercados fue parcialmente compensada por un crecimiento de 2.5% en el resto del mundo.

“Hacia 2026 persiste un entorno adverso para el consumo en Estados Unidos, aunque podría verse mitigado por un mayor dinamismo asociado al Mundial en la primera mitad del año”, anticiparon los especialistas de Bx+.

Durante el cuarto trimestre de 2025, los resultados de Cuervo se ubicaron por debajo de las expectativas del mercado, según Bx+. En el periodo sus ingresos cayeron 14.1%, a 11,077 millones de pesos.