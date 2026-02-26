Oro con pocos cambios, a la espera de la reunión EU e Irán

Los precios del oro cerraron con pocos cambios el jueves, ya que los inversionistas se mantuvieron al margen antes de la tercera ronda de conversaciones nucleares indirectas entre Estados Unidos e Irán en Ginebra, esperando señales sobre si las negociaciones pudieran aliviar las tensiones geopolíticas.

El oro al contado cerró en 5,185.29 dólares la onza, un aumento de 0.39%, mientras que los futuros del oro estadounidense para entrega en abril cerraron con una baja de 0.6%, a 5,194.20 dólares la onza.

“El oro y la plata están intentando superar los niveles de resistencia de 5,200 y 90 dólares, respectivamente, pero no han logrado mantener las ganancias en lo que va de la semana, lo que aumenta los riesgos de caída si se materializa un acuerdo geopolítico a corto plazo”, dijo Razan Hilal, analista de Mercado de FOREX.com, en una nota.

Estados Unidos e Irán podrían alcanzar un marco para un acuerdo si Washington separa “los asuntos nucleares y no nucleares”, dijo un alto funcionario iraní, añadiendo que las brechas restantes deben reducirse durante una tercera ronda de conversaciones en Ginebra.

El oro, que no devenga rendimiento, se considera una reserva segura de valor en tiempos de incertidumbre geopolítica y económica.

El precio del metal se incrementó arriba del 64% el año pasado, como respuesta a la volatilidad de los mercados generada por la incertidumbre geopolítica.

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo aumentó marginalmente la semana pasada y la tasa de desempleo pareció mantenerse estable en febrero en medio de un mercado laboral estable.

El mercado sigue esperando dos recortes de tasas este año por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La plata al contado cayó 1% a 88.30 dólares por onza. El platino al contado bajó 2.2%, hasta los 2,236.37 dólares por onza, mientras que el paladio también bajó 1.9% en 1,761.05 dólares.

Metales industriales a la baja

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés) bajó 0.2% a 13,296.50 dólares por tonelada métrica, ya que el aumento de las existencias y la fortaleza del dólar moderaron el optimismo sobre la reactivación de la demanda de China

“Normalmente, los operadores chinos tardan en volver al mercado después del Año Nuevo Lunar, pero este año han vuelto desde el primer día”, dijo el analista de SP Angel John Meyer.

Añadió que las compras podrían tener como objetivo el almacenamiento estratégico de cobre o una nueva directiva para construir centros de datos.

La reunión parlamentaria anual de China, en la que se prevé que se dé a conocer el plan quinquenal para 2026-2030, comenzará en Pekín a principios de marzo.

El aluminio cayó 0.84% a 3,148.85 dólares; el zinc perdió 0.47% a 3,372.80 dólares y el plomo cedió 0.71% a 1,983.35 dólares.