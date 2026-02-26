Televisa logra recuperación operativa durante el 2025

Grupo Televisa, el gigante de medios mexicano, ha consolidado una notable recuperación en su rentabilidad operativa, logrando revertir caídas previas mediante una agresiva estrategia de eficiencia y la integración de sus unidades de negocio al cierre de 2025.

A pesar de un entorno retador en sus ingresos, la compañía logró indicadores de rentabilidad que superaron las expectativas del mercado.

En su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía destacó un retorno en utilidad de operación de 4,224.9 millones de pesos durante 2025, lo que representó un drástico giro frente a la pérdida operativa de 2,818.9 millones registrada en el 2024.

Este resultado fue posible gracias a una expansión de 190 puntos base en el margen de la Utilidad del Segmento Operativo (USO), que alcanzó un 39.1% anual.

La compañía resaltó que la mejora fue aún más pronunciada en el cuarto trimestre del año pasado, donde el margen se disparó al 40.9%, un incremento de 410 puntos base respecto al mismo periodo del año anterior. “Esta rentabilidad es gracias a la integración de Cable y Sky en un solo segmento reportable, lo que generó sinergias operativas y administrativas significativas”, afirmó la empresa a los inversionistas.

Además, hubo una disminución del 8.8% o 413.2 millones de pesos en los gastos financieros netos, beneficiada por una menor posición pasiva en dólares y la apreciación del peso en ciertos periodos del año.

Por su parte, los ingresos disminuyeron 5.4% a 58,878.2 millones en 2025 en comparación con 62,260.9 millones en 2024. Esta disminución se debió principalmente a la reducción en los ingresos de los Servicios Satelitales.

En el informe enviado al mercado, se observó una fortaleza financiera y disciplina en el gasto. La compañía demostró un estricto control de sus pasivos, logrando una reducción de la deuda total de 16,961.0 millones de pesos (una baja del 16.5% respecto a 2024).