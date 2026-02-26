Crudo cierra estable tras conversación Irán-EU

Los precios del petróleo cerraron a la baja el jueves después de una sesión volátil, mientras los inversionistas seguían la evolución de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear del miembro de la OPEP y evaluaban posibles preocupaciones por el suministro si las hostilidades escalan.

Los futuros del crudo Brent bajaron 10 centavos, o 0.14%, a 70.75 dólares por barril, en tanto que los futuros del WTI bajaron 21 centavos, o 0.32%, a 65.21 dólares. La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 61.72 dólares el barril un retroceso de 27 centavos.

Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones indirectas el jueves en Ginebra sobre su prolongada disputa nuclear para evitar un conflicto después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó un aumento militar en la región.

Los precios del petróleo habían ganado más de 1 dólar por barril después de que informes de los medios indicaron que las conversaciones se habían estancado debido a la insistencia de Estados Unidos en un enriquecimiento cero de uranio por parte de Irán, así como a una demanda de entrega de todo el uranio enriquecido al 60% a Estados Unidos.

Sin embargo, los precios retrocedieron luego de que los dos países extendieron las conversaciones hasta la próxima semana, reduciendo un potencial de huelga inmediata, según Janiv Shah, vicepresidente de Análisis de Petróleo de la consultora Rystad Energy.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, calificó las conversaciones del jueves como los intercambios más serios con Estados Unidos hasta la fecha, afirmando que Irán expuso claramente su demanda de levantamiento de las sanciones y el proceso para su alivio.

Logran avances

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr Albusaidi, dijo anteriormente que se lograron avances significativos en las conversaciones del jueves.

“La liquidación del crudo simplemente se debe a que el mercado está eliminando una prima de riesgo geopolítico”, dijo Shohruh Zukhritdinov, un comerciante de petróleo con sede en Dubai.

Los operadores descontaron el temor a sanciones más severas o interrupciones al estrecho de Ormuz. Pero, en esencia, nada ha cambiado: la oferta sigue siendo abundante, la OPEP+ podría añadir barriles en abril e Irán está adelantando las exportaciones. Esto se debe a la percepción del mercado, no a la estructura del mercado”, afirmó Zukhritdinov.