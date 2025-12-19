Gobierno de Trump impone restricciones a tripulaciones de trenes mexicanos que operen en EU

El Gobierno del presidente Donald Trump dijo el viernes que impuso restricciones a las tripulaciones de trenes mexicanos que operan en Estados Unidos, después de ⁠que las inspecciones plantearon preocupaciones de seguridad.

La Administración Federal de Ferrocarriles emitió cartas el viernes a Union Pacific y Canadian ⁠Pacific Kansas City Limited, después de que los inspectores descubrieron que los miembros de la tripulación entrante parecían tener dificultades para interpretar los boletines y comunicar los requisitos de seguridad en inglés a los inspectores.

El departamento dijo el viernes que las tripulaciones procedentes de México no pueden operar en Estados Unidos 10 millas (16 kilómetros) más ⁠adentro de su punto de entrada, y las tripulaciones no ⁠certificadas deben detenerse en el punto de inspección de aduanas y los intérpretes deben estar certificados bajo las normas de seguridad.