Lectura 1:00 min
Gobierno de Trump impone restricciones a tripulaciones de trenes mexicanos que operen en EU
La Administración Federal de Ferrocarriles dijo que las tripulaciones procedentes de México no pueden operar en Estados Unidos 10 millas (16 kilómetros) más adentro de su punto de entrada.
El Gobierno del presidente Donald Trump dijo el viernes que impuso restricciones a las tripulaciones de trenes mexicanos que operan en Estados Unidos, después de que las inspecciones plantearon preocupaciones de seguridad.
La Administración Federal de Ferrocarriles emitió cartas el viernes a Union Pacific y Canadian Pacific Kansas City Limited, después de que los inspectores descubrieron que los miembros de la tripulación entrante parecían tener dificultades para interpretar los boletines y comunicar los requisitos de seguridad en inglés a los inspectores.
El departamento dijo el viernes que las tripulaciones procedentes de México no pueden operar en Estados Unidos 10 millas (16 kilómetros) más adentro de su punto de entrada, y las tripulaciones no certificadas deben detenerse en el punto de inspección de aduanas y los intérpretes deben estar certificados bajo las normas de seguridad.