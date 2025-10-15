Santander fusiona Openbank y su filial de financiación al consumo en Europa

Santander va a fusionar su banco digital Openbank con su negocio de financiación al consumo en Europa como parte de una iniciativa para simplificar su estructura y reducir costes, según informó el banco español este miércoles.

La nueva entidad gestionará las operaciones de financiación al consumo de Santander bajo la marca Openbank, comenzando por Alemania, a la que seguirán otros mercados, precisó Santander.

Openbank y Santander Consumer Finance (SCF) forman parte del negocio global de banca de consumo digital del grupo. En Europa, este negocio cuenta con 84,000 millones de euros (98,000 millones de dólares) en depósitos de clientes.

SCF es líder en financiación de automóviles en Europa con más de 140,000 millones de euros en préstamos.

Racionalización de las operaciones digitales

En 2023, el Santander puso en marcha unidades de banca minorista, de patrimonio y corporativa, de consumo, de pagos y de inversión para tratar de mejorar la eficiencia y aumentar su valor.

La mayor entidad financiera de la zona euro por valor de mercado no reveló el potencial ahorro de costes de la fusión.

Nitin Prabhu, responsable global de banca de consumo digital de Santander, dijo que la combinación daría lugar a "un banco digital más eficiente, innovador y preparado para el futuro".

Santander, que se centra en 10 mercados principales, está construyendo su propia plataforma tecnológica para banca de consumo y banca digital.

Openbank opera actualmente en España, Alemania, Portugal y Países Bajos y se ha expandido a Estados Unidos y México. En los últimos años, Openbank y SCF han forjado alianzas con empresas como Apple, Amazon y Vodafone en varios países europeos.

Santander afirma que la integración permitirá a los clientes acceder a una gama más amplia de productos a través de una plataforma digital unificada.