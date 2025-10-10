Santander nombra a Juan José Galnares como nuevo director de Openbank México

Openbank México, el banco digital de Santander, ya tiene nuevo director general luego de la salida, hace unas semanas, de Matías Núñez: se trata de Juan José Galnares, quien viene de Clip.

Felipe García, director general de Banco Santander México, destacó la formación y experiencia internacional de Galnares, quien, dijo, ha estado en empresas como Amazon, McKinsey y durante los últimos ocho años en Clip, entre otras.

“Lo más importante es que hemos traído a Openbank a un auténtico disruptor, quien es reconocido como un innovador en la industria de pagos, impulsor de la inclusión financiera en el país y un experto en fintech”, destacó.

Agregó que con dicho nombramiento se abre una nueva etapa que llevará la experiencia de los clientes al siguiente nivel, para afirmar a Openbank como referente de la mejor banca digital en México.

“Estoy convencido de que este nombramiento nos fortalece y nos prepara para seguir desplegando el potencial de Openbank”, subrayó.

Añadió: “con este anuncio, hoy más que nunca Openbank es el claro complemento de la estrategia de Santander en México, donde nuestro grupo tiene una de sus apuestas más grandes y más decididas”.

Expuso que entre las prioridades del nuevo director, está la de seguir adquiriendo clientes y creciendo.

Supera los 440,000 clientes

Openbank México fue lanzado en febrero de este año, y hoy, de acuerdo con Felipe García, suma ya más 440,000 clientes, lo que representa un crecimiento más acelerado del que se preveía.

“Desde su lanzamiento a la fecha, Openbank ha logrado sumar más de 440,000 clientes, en respuesta a su oferta ágil y a su experiencia a nivel internacional. Es la única oferta que combina en México la agilidad de una fintech con plataforma global y el respaldo de un banco potente y sólido como es Santander, el banco más grande en Europa”, resaltó el director de Santander.

De esta manera, consideró que Openbank México cerrará el 2025 con un crecimiento por arriba del esperado.