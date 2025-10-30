Nuevos jugadores impulsan la evolución del ecosistema de pagos

Aunque el efectivo aún domina el panorama y sigue siendo el principal medio de pago utilizado en las transacciones diarias, el ecosistema de pagos del país atraviesa una transformación acelerada.

De acuerdo con el Estudio Medios de Pago México 2025 de la tecnológica NTT DATA, el volumen de pagos electrónicos creció más de 330% entre el 2020 y el 2024, impulsado tanto por la pandemia como por la incorporación de nuevos participantes, muchos de ellos no bancarios, que han dinamizado la oferta de servicios financieros.

Según el estudio, Fintechs, Big Techs, Superapps y la Infraestructura Pública Digital transforman el ecosistema financiero al crear experiencias que integran pagos y servicios en la vida diaria. La convergencia entre emisores y adquirentes genera valor recurrente, donde la rentabilidad sostenible surge de la integración con las actividades de los usuarios, mediante segmentación precisa, pagos embebidos y programas de fidelización en ecosistemas de alto valor.

Esta diversificación marca un punto de inflexión para el sistema financiero. Para la tecnológica, la entrada de nuevos jugadores ha fomentado mayor competencia y colaboración, favoreciendo la creación de soluciones más ágiles, seguras y centradas en el usuario. De acuerdo con el informe, el entorno ha permitido distribuir la carga operativa, mejorar la eficiencia y ampliar la cobertura de productos y servicios financieros, impulsando la inclusión y reduciendo brechas de acceso.

Además, el informe resalta que el ecosistema financiero mexicano avanza hacia una mayor integración en las tecnologías que usan las entidades del sector. El fortalecimiento de la interoperabilidad permite a las instituciones compartir datos de forma segura y ofrecer servicios personalizados, dando origen a plataformas más eficientes y competitivas.

En este entorno, el modelo en el que las instituciones financieras ofrecen su infraestructura, servicios y licencias a terceros conocido como “Banking as a Service” gana impulso, con un valor estimado de 800 millones de dólares hacia el 2025, al integrar servicios financieros en amplios ecosistemas digitales.

Medios de pago y SPEI

De acuerdo con NTT DATA, el uso del efectivo pasó de representar 80% de las transacciones en el 2020 a 62% en el 2025, impulsado por el auge de las billeteras digitales, que crecieron de 5 a 36%; las transferencias del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), administrado por el Banco de México, que se incrementaron de 15 a 40%; y los pagos sin contacto, que pasaron de 1 a 30% en el mismo periodo.

Sin embargo, el efectivo sigue siendo el método preferido para 70% de la población bancarizada y para 88% de la no bancarizada, lo que refleja que, pese al avance de las soluciones digitales, aún existe un amplio espacio para fortalecer la inclusión financiera y la adopción tecnológica en el país.

En este contexto el estudio también resalta que los sistemas de pago enfrentan el reto de mejorar la experiencia del usuario y los tiempos de procesamiento. El SPEI ha mostrado avances significativos en infraestructura y seguridad, y se estima que para el 2025 procesará más de 4,500 millones de transacciones anuales, equivalentes a más de 70 billones de pesos en valor.