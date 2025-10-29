Nubank logra ser la firma más valiosa de Brasil

El neobanco brasileño Nubank, fundado por David Vélez y Cristina Junqueira, se convirtió esta semana en la empresa más valiosa de Brasil, superando a la estatal petrolera Petrobras.

Según datos compilados por Bloomberg, la compañía alcanzó un valor de mercado de 77,300 millones de dólares, por encima de los 74,700 millones de dólares de Petrobras, solo superada a nivel regional por Mercado Libre con sus 115,700 millones de dólares.

Las proyecciones son aún mejores para la entidad: se espera que aumente su valor en más de un 50% para 2025, impulsado por la fuerte expansión de su base de clientes, altos indicadores de rentabilidad y la reciente solicitud para operar como banco en Estados Unidos.

A inicios de septiembre, Nubank reportó una utilidad neta de 637 millones de dólares para el segundo trimestre, 43% más que en igual periodo del 2024.

La rentabilidad sobre el capital (ROE) del banco alcanzó el 28% en el periodo, en comparación con el 27% del primer trimestre del año. La tasa de morosidad controlada durante el período también fue un punto destacado.

Tras la publicación de los resultados, al menos cinco empresas revisaron sus recomendaciones sobre el banco digital: BTG Pactual, Itaú BBA, Citi, Bradesco BBI y Santander. BTG e Itaú cambiaron sus recomendaciones para la entidad financiera de "neutral" a "superar" (equivalente a "comprar"). Nubank reportará sus estados financieros del tercer trimestre el 13 de noviembre.