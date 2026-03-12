“México, uno de los principales países de foco para el crecimiento de Citi”: Luis Brossier

A poco más de un año de su separación de Banamex, el estadounidense Citi -que se quedó en México con los negocios de banca mayorista y corporativa en el país-, se encuentra posicionado como el octavo banco dentro del sistema por activos, con 28,000 millones de dólares.

Luis Brossier, quien recientemente asumió como director general de Citi en México, detalló que también cuentan con 13,000 millones de dólares en depósitos y 4,000 millones de capital, además de un margen de eficiencia de 47 por ciento.

“La verdad estamos muy entusiasmados y que bueno que empezamos con eso. Los resultados del primer año de Citi México fueron muy contundentes”, puntualizó.

En entrevista, destacó que ello significa que hoy Citi México es la quinta franquicia para el banco en el mundo.

“Citi opera en casi 100 países, y México se consolida, sin Banamex, como la quinta franquicia a nivel mundial”.

Abundó en que en el “top” de Citi a nivel mundial están Estados Unidos, Reino Unido y Japón, dentro de las economías desarrolladas, y en el siguiente cajón se encuentran India, México y Brasil, en ese orden.

“Y México, Brasil y la India, son los países de foco para el crecimiento de Citi ¿Qué significa? Que quedamos en un lugar muy estratégico para Citi en un foco de crecimiento”, apuntó.

Agregó que ello también significa que, tras un año de la separación de Citi -ya operando de forma independiente en México-, los clientes se quedaron con el banco estadounidense, y ahora están muy centrados en cómo seguir creciendo.

“Tanto Banamex como Citi son dos instituciones muy relevantes en el mercado mexicano y con mucha tradición. Por nuestra parte, llevamos casi 100 años operando ininterrumpidamente en México, y somos la quinta franquicia para el banco en el mundo”, subrayó.

De hecho mencionó que si se compara con el resto de los principales bancos del país, sin tener banca de consumo, “somos muy relevantes en el mercado y con nuestros clientes”.

Atiende a 2,500 grupos de clientes y va por más

Luis Brossier comentó que hoy Citi atiende a 2,500 grupos de clientes -en su mayoría internacionales-, y es el principal banco para la mayoría de las empresas transnacionales. “Y en este segmento, México se posiciona como un mercado muy relevante para Citi en el mundo”.

Añadió: “Todo esto, nos coloca como un banco de importancia sistémica”.

En este sentido, puntualizó que en los próximos años lo que se busca es seguir creciendo de la mano de sus clientes, además de que quieren sumar entre 100 y 120 clientes nuevos.

“También nos enfocamos en empresas locales que tengan visión global, es decir, que quieran empezar a operar en otros países. Es en este segmento donde vemos un potencial de mayor crecimiento”, dijo.

Abundó que también ven mucho potencial en la banca de inversión para clientes que quieran levantar capital, y también quieren ser el banco de los bancos, es decir, acompañarlos si quieren salir a bolsa, comprar otra entidad, en servicios transaccionales, fondeo, derivados y emisiones de bonos, entre otros.

“Nuestro primer año de operación consolidó muy bien lo que Citi quiere para México. Tenemos mucha escala para el negocio que hacemos y estamos enfocados en crecer con nuestros clientes”, argumentó.