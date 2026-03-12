Mercado Pago lanza función para cobrar con tarjeta desde el celular

Tras observar un crecimiento relevante en los pagos sin contacto, la fintech Mercado Pago anunció que el siguiente paso en el proceso de digitalización financiera es facilitar los pagos con tarjeta directamente desde el teléfono celular mediante su aplicación.

La fintech anunció este jueves que actualmente 60% de los pagos con tarjeta que se realizan a través de su plataforma ya se efectúan bajo la modalidad sin contacto. En este sentido, la nueva funcionalidad busca replicar esa experiencia, pero utilizando el teléfono móvil como terminal de cobro.

“Al final del día es exactamente la misma experiencia que tenemos en un pago sin contacto con una terminal. Cuando aproximas la tarjeta a la terminal, el proceso es el mismo; simplemente ahora ocurre en un teléfono móvil”, explicó Enrique Horcasitas, director senior de pymes de Mercado Pago México

La empresa detalló que el lanzamiento del “Point Tap” se habilitará de forma gradual durante las próximas dos semanas para dispositivos Android con versión 10 o superior. Según lo informado, la plataforma permitirá aceptar pagos por un monto máximo de hasta 1,000 pesos por transacción.

Como parte de la promoción inicial, la herramienta tendrá una tasa de comisión de 2.99% durante los primeros tres meses, por debajo de la tasa de 3.5% que actualmente aplican las terminales físicas.

“El objetivo es poner en el bolsillo de cada usuario, emprendedor o prestador de servicios una terminal en su celular desde la cual puedan aceptar pagos con tarjeta, incrementar sus ventas y administrar mejor sus negocios”, indicó Horcasitas.

El directivo destacó que el avance de los pagos digitales en México ha sido acelerado. Tan solo entre el 2024 y el 2025, el volumen de pagos sin contacto en su plataforma se duplicó.

Este panorama cobra mayor relevancia si se considera el tamaño del mercado potencial. La compañía estima que en México existen alrededor de 94 millones de usuarios de teléfonos inteligentes, además de cerca de 5 millones de pequeñas y medianas empresas, de las cuales aproximadamente 20% ya utilizan sus servicios.

“Todas estas son muestras de cómo en México estamos avanzando cada vez más hacia la digitalización de los servicios financieros y cómo también está cambiando la decisión de compra de los usuarios para pasar del efectivo a la tarjeta”, señaló la empresa.

A pesar de este avance, la firma considera que aún existe un amplio margen de crecimiento, ya que ocho de cada 10 pagos en el país todavía se realizan en efectivo.

Donde predomina el efectivo

Como ejemplo de los espacios donde aún predomina el efectivo, la empresa relató que conversó con mariachis que trabajan en la Plaza Garibaldi para conocer cómo reciben los pagos de sus clientes.

De acuerdo con sus datos, alrededor de 70% solo acepta efectivo y algunos más reciben transferencias, lo que implica que apenas tres de 10 realizan cobros con tarjeta.

La firma señaló que esta dinámica también responde al tipo de servicio que ofrecen, ya que la mayoría cobra por canción, generalmente una o dos interpretaciones, lo que implica montos relativamente bajos.

Además, una encuesta realizada por Trendo y comisionada por la fintech reveló que cerca de 90% de las personas paga en efectivo cuando contrata a un mariachi, nuevamente en transacciones de bajo monto.

Sin embargo, cuando se les preguntó si estarían dispuestos y se sentirían cómodos pagando directamente en un teléfono, 65% de quienes pagaban a mariachis respondió afirmativamente. Para la firma, ese dato fue clave en el desarrollo de esta innovación.