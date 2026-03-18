No nos podemos dar el lujo de normalizar la brecha de género: Victoria Rodríguez Ceja

La brecha de género no es un "lujo" que se deba normalizar en el país, sobre todo ante la persistencia de esta pese a los avances que hubo en los últimos años, señaló Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico).

La primera banquera central de México señaló que, pese a los avances, aún queda mucho camino, ya que aún existen condiciones inaceptables de desigualdad en diversas latitudes.

"El género no sólo es una brecha, es un despojo silencioso de talento y de tiempo de vida que la economía no está considerando en sus balances. No podemos darnos el lujo de normalizar", aseveró Rodríguez Ceja durante el panel Mujeres a destacar en la banca: trayectorias que dejan huella en la 89 Convención Bancaria.

En el mercado laboral, abundó, la participación de la mujer ha sido asimétrica, en donde su inclusión ha sido en condiciones de desventaja, y en la cual se ha reconocido que a niveles semejantes de actividad y responsabilidad, la remuneración y reconocimiento suelen ser menores para las mujeres.

Asimismo, son ellas las que deben enfrentar otras barreras para su desarrollo personal y profesional, como lo son la carga excesiva de tareas del hogar y cuidados, así como cuestiones culturales como los prejuicios.

"Una participación mayor y más equitativa de las mujeres en la economía nacional constituye no sólo una obligación moral y de justicia, sino también de una acción que brinda beneficios para ellas, sus familias y para el bienestar social en general", puntualizó.

En el mismo panel, María del Carmen Bonilla, quien el año pasado se convirtió en la segunda subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mujer, también puntualizó el cómo, pese a que las mujeres han tenido una mayor inclusión laboral, en puestos directivos aún quedan retos.

Convención Bancaria 2026, mesa 5, Mujeres a destacar en la banca.Hugo Salazar

Ejemplificó con la banca múltiple, en donde 53 de cada 100 personas son mujeres, y dejó claro que el talento femenino forma parte esencial del mercado laboral; sin embargo, no en las posiciones de liderazgo, donde sólo hay 28% de ellas en puestos directivos.

“Este patrón no es exclusivo del sistema financiero. Aunque las mujeres representan 41% de las plantillas laborales en empresas mexicanas, su participación disminuye conforme a la jerarquía, hasta llegar a 3% en posiciones de dirección general”, explicó.

Con ello, los datos muestran que el talento femenino ya está dentro de las organizaciones, pero aún las mujeres deben enfrentar barreras para llegar a espacios donde se toman las decisiones estratégicas.