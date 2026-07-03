Lagarde no descarta su salida anticipada del BCE: ¿Participará en las ⁠elecciones presidenciales de Francia?

La ⁠presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo que ⁠aún era posible que dejara el cargo antes de que finalizara su mandato a finales de 2027 para participar en la política ⁠francesa, pero que presentarse a las ⁠elecciones presidenciales francesas de la próxima primavera no estaba "por el momento" entre sus planes.

En respuesta a una pregunta del periódico francés Les Échos sobre si descartaría una salida anticipada, tal vez para participar en la política francesa, dijo: "Es posible. Creo que es necesario que se escuche una voz europea en el debate presidencial francés".

Lagarde ya había restado importancia anteriormente a los rumores sobre su dimisión, afirmando que el capitán de un barco no soltaría el timón en tiempos turbulentos, en un momento en que la inflación se disparaba debido al aumento del precio del petróleo provocado por la guerra en Irán. Dijo entonces que su intención era permanecer en el cargo hasta que expirara su mandato, a finales de octubre de 2027.

Aunque no repitió esta afirmación, pareció descartar presentarse a las elecciones francesas de la próxima primavera.

Cuando se le ⁠preguntó a la jefa del BCE si apoyaría a algún candidato ⁠o si se presentaría ella ⁠misma, respondió primero: "Lo pensaré", y luego añadió: "Es broma. No creo que eso esté ⁠actualmente en la agenda".

Dijo que su principal labor consistiría en aportar una perspectiva europea a la política nacional.

"Hablaría ‌con una voz francesa y europea, porque me siento profundamente ambas cosas", dijo Lagarde sobre su posible papel en las elecciones.

"Les diría que Francia debe desempeñar un papel decisivo en el futuro económico de nuestro continente. Y ⁠que, sin este entorno y este anclaje europeos, nuestras perspectivas económicas serían, como mínimo, inciertas", añadió.