Lagarde asegura que "no va a abandonar el barco" del BCE en plena tormenta económica

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó este martes que no abandonará su cargo antes de tiempo mientras la economía mundial se enfrenta a una tormenta severa.

"Esta capitana no va a abandonar el barco" dijo Lagarde, tras informaciones a principios de este año según las cuales podría dimitir antes del final de su mandato, en octubre de 2027.

La zona euro se ve duramente golpeada por el choque energético provocado por la guerra de Irán.

"Cuando hay grandes nubes en el horizonte, la capitana no abandona el barco", insistió en declaraciones a Bloomberg TV al margen de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

"Cuando se observan grandes perturbaciones, una reducción del suministro energético, cuando se ven amenazas para el crecimiento, riesgos al alza para la inflación… esos son asuntos serios a los que debemos prestar atención", señaló.

El diario Financial Times ha publicado que, si decidiera marcharse antes de tiempo, Lagarde daría a los líderes de Francia y Alemania la oportunidad de decidir su sustitución antes de las elecciones francesas.

El estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha disparado los precios del petróleo y el gas, una pesada carga para la zona euro, que depende de las importaciones de energía, y los economistas han revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para la región.

Los analistas han aumentado sus apuestas sobre una subida de los tipos de interés por parte del BCE este mismo mes, para mantener la inflación bajo control.

Lagarde evitó pronunciarse sobre qué decisión podría tomar el banco central.

La jefa del BCE celebró por otra parte la victoria en las elecciones húngaras del fin de semana del político proeuropeo Peter Magyar, que derrotó al líder nacionalista Viktor Orbán, y las señales de que está interesado en adoptar el euro.