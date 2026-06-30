BCE tiene suficiente margen para subir las tasas

La economía de la zona euro parece haber desarrollado una mayor resiliencia a los shocks económicos, lo que permite al Banco Central Europeo aumentar las tasas de interés más fácilmente sin temor a que eso desencadene tensiones financieras, dijo la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Esta resiliencia puede resultar útil ya que es probable que el bloque monetario de 21 naciones enfrente un número creciente de shocks inflacionarios en los próximos años, y es probable que los formuladores de políticas enfrenten el dilema de simplemente mirar más allá de la volatilidad de los precios o actuar con fuerza, dijo Lagarde en un discurso.

El BCE se convirtió este mes en el primer banco central importante del mundo en aumentar las tasas de interés tras el shock energético inducido por la guerra con Irán y los responsables políticos ahora están debatiendo si es necesaria una medida de seguimiento para contener las presiones sobre los precios.

Esta resiliencia económica es función de la caja de herramientas reforzada del BCE, la arquitectura financiera mejorada de la zona del euro y una serie de otros instrumentos, como la supervisión bancaria conjunta.

“ La resiliencia que Europa ha construido significa que sus efectos en nuestra economía están más contenidos”, dijo Lagarde en el foro del BCE sobre banca central.