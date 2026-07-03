El oro sube 1.3% y se encamina a alza semanal; plata, platino y paladio también brillan

El ⁠oro subía este viernes y se encaminaba a una subida semanal ⁠tras cuatro semanas consecutivas de caídas, ya que los débiles datos de empleo de Estados Unidos frenaban las expectativas de una subida de las tasas de ⁠interés por parte de la Reserva ⁠Federal a corto plazo.

A las 10:06 GMT, el oro al contado ganaba un 1.3%, hasta los 4,176.29 dólares por onza, tras tocar un máximo desde el 23 de junio.

El oro se mantiene por encima de su media móvil de 21 días y acumula una mejora superior al 2% en lo que va de semana.

Los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en agosto mejoraban un 1.53%, a 4,188.8 dólares por onza.

Datos publicados el jueves revelaron que las nóminas no agrícolas en Estados Unidos aumentaron en 57,000 puestos de trabajo el mes pasado, por debajo de los 110,000 que esperaban los economistas en una encuesta de Reuters.

El repunte del oro se vio impulsado por una fuerte desaceleración de la contratación en Estados Unidos el mes pasado y la reacción inmediata de los precios parece justificada por el momento, ya que los mercados recortan sus apuestas por un alza de tasas de la Fed en septiembre, afirmó Han Tan, de Bybit.

Los operadores ven ahora ⁠una probabilidad del 54% de que haya un ⁠incremento de tasas en septiembre, ⁠frente al 66% anterior a la publicación de los datos, según la herramienta FedWatch de CME. ⁠Unos tipos más bajos reducen el costo de oportunidad de mantener activos que no devengan intereses, como el oro.

El dólar se encamina a su mayor caída semanal desde abril tras los datos de empleo, lo que hacía que el oro, cotizado en el billete verde, resultara más asequible para los tenedores de otras divisas.

En otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 2.6%, a ⁠62.58 dólares por onza; el platino mejoraba un 2.7%, a 1,659.85 dólares; y el paladio subía un 0.7%, a 1,277.25 dólares.

Los tres metales están en camino de registrar ganancias semanales.