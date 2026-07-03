Thomas Tuchel pone en práctica el principio de adaptabilidad ante México

Thomas Tuchel es un líder en la cancha y en la gestión de las condiciones externas. El entrenador ha señalado con anticipación las desventajas de venir a la Ciudad de México para los octavos de final: adaptarse a la altitud es “imposible” y los cambios de sede de sus partidos. Sin embargo, la adaptación es uno de sus pilares técnicos.

Tuchel es un técnico que se basa en los datos. Colabora con especialistas en ciencias del deporte para determinar qué pueden y qué no pueden hacer los jugadores. La visita a México es objeto de estudio. Cuando su equipo se enfrenta a condiciones meteorológicas adversas modifica la forma en que entrenan para administrar mejor su energía.

El estadio CDMX se encuentra a una altitud a 2,200 metros sobre el nivel del mar y para los atletas no aclimatados, jugar a gran altitud es igual a agotamiento extremo, incluso al estar en reposo, porque el cuerpo recibe menos oxígeno y se puede manifestar en mareos o dolor de cabeza.

La Federación Inglesa de Fútbol ha analizado cómo afectará la altitud a los jugadores y, una de las conclusiones es que, se debe viajar a la ciudad unos 10 días antes para aclimatarse. El jugador mexicano tiene toda la ventaja, no por nada, lleva más de tres años sin recibir un gol en su estadio.

Tuchel es un líder que gestiona también este aspecto. En el fondo, el entrenador alemán pide un principio justo de igualdad de condiciones, es decir, tiempo de aclimatación. Medios ingleses, lo describen como un técnico perfeccionista, competitivo y elocuente, también es exigente, impulsivo, pero no olvida ser carismático y cercano con sus jugadores.

En el partido previo contra República Democrática del Congo (2-1), el equipo inglés fue de menos a más. Tuchel hizo lo que pudo desde el banquillo, pero al final, dijo que todo dependió de la fe de sus jugadores.

"Mientras intentas ayudar desde la banca, sientes que los jugadores están libres, que no están ansiosos. No jugaron con miedo, sino con determinación. Sabíamos que, en estos partidos de eliminación directa, hay que encontrar la manera de ganar. Era absolutamente necesario seguir creyendo y llamando a esa puerta hasta que se rompiera", dijo.

Harry Kane, el capitán de la selección, mira la desventaja ante México con otra perspectiva.

“México es tan grande como puede ser en la Copa del Mundo. El ambiente será increíble, será difícil por muchas razones diferentes, pero en última instancia, esto es si quieres ser campeón del mundo, tienes que pasar por juegos difíciles y muy buenos equipos y México está en casa”, reaccionó el delantero estrella.

Tuchel ha dirigido la selección inglesa desde enero de 2025 (como sucesor de Gareth Southgate el octubre de 2024), pero él mismo ha elogiado a los jugadores y les entrega el mérito de que los partidos se definan a favor de Inglaterra.