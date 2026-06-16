Warsh asume el cargo en la Fed con retos inmediatos

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal (Fed) convocó ayer su primera reunión al frente del banco central estadounidense y ofrecerá hoy una rueda de prensa, dando así inicio a lo que, según ha prometido, será un programa de cambios de gran alcance en la autoridad de política monetaria.

Puede que la agenda de Warsh tarde en concretarse, pero, a juzgar por los comentarios y los escritos que publicó antes de regresar a la Fed unos 15 años después de haber formado parte de su Consejo de Gobernadores, podría ser muy amplia. A continuación, un resumen:

La declaración de política monetaria

Warsh prefiere un enfoque de “menos es más” en la declaración de política monetaria que se emite al término de cada reunión de la Fed, argumentando que las “orientaciones prospectivas” sobre si las tasas de interés bajarán o subirán atan de manos al banco central si cambian las condiciones económicas. Reconoce que dichas orientaciones tienen su lugar –en una crisis, por ejemplo, si la Fed quiere tranquilizar al público o amplificar el impacto de las medidas de política monetaria–, pero en tiempos normales no es partidario de ellas.

Eliminar esa formulación podría servir para: reducir las orientaciones, pero también tener en cuenta el hecho de que este año podrían ser necesarios aumentos de tasas.

Comunicación

A Warsh tampoco le gusta en absoluto el enfoque actual de la Fed en materia de comunicación pública. Desde las ruedas de prensa que el Presidente de la Fed celebra ahora tras cada reunión hasta el extenso “Resumen de proyecciones económicas” trimestral y los numerosos discursos pronunciados por otros gobernadores y presidentes de los bancos de la Reserva, considera que el banco central habla demasiado, se adentra en temas en los que no debería y aporta más confusión que claridad al debate público.

Perspectivas y datos

Warsh se enfrenta a un dilema económico inmediato: por un lado, las expectativas del presidente estadounidense, Donald Trump, de que, en su momento, se produzcan recortes de tasas; por otro, unos datos que sugieren que podrían ser necesarias alzas de tasas.