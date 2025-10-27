Hay 3,222 planes privados de pensiones en México con 2 millones de beneficiarios

En México, hay 3,222 planes privados de pensiones adicionales al régimen obligatorio del Seguro Social que cubren a 1.9 millones de trabajadores activos, es decir, menos de 10% de la población que labora en la formalidad, según el informe Estadísticas del Registro Electrónico de Planes de Pensiones 2025.

De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), aproximadamente una tercera parte de los planes registrados pertenecen a filiales de compañías extranjeras con una cultura corporativa internacional.

Además, la población afiliada a estos planes de pensiones está mayoritariamente compuesta por la fuerza laboral de altos salarios, pues 22.3% de los trabajadores que ganan más de 20 UMAs (68,789 pesos al mes) está afiliado a algún plan pensionario de este tipo.

“Estos trabajadores tienden a tener una alta densidad de cotización y estabilidad en el empleo en comparación con la población activa registrada en el (Sistema de Ahorro para el Retiro)”, apuntó.

Asimismo, la Consar dijo que la baja cobertura de los planes ocupacionales “está asociada a otros factores estructurales del mercado laboral mexicano, como la alta informalidad o el estancamiento de los salarios.

En el informe, igualmente se explica que al interior de los planes de pensiones, existe una amplia diversidad de arreglos diseñados para complementar los ingresos de los trabajadores y asegurarles una pensión adecuada al momento de su retiro.

Mientras hay algunos planes que son de carácter adicional con respecto a los beneficios de la Ley del Seguro Social, hay otros que son complementarios.

“Algunos establecen el pago de los derechos adquiridos de forma mensual, mientras que otros lo efectúan en una sola exhibición, e incluso hay una gran heterogeneidad entre los pagos realizados por planes”, subrayó la Consar en sus observaciones finales.

Indicó que cada plan define, aprueba y ejecuta la política de inversión de acuerdo con diferentes criterios.

Cabe resaltar que, con el objetivo de incrementar el ahorro pensionario, la Ley del Seguro Social (LSS) ofrece incentivos a las empresas para que constituyan y brinden a sus trabajadores planes de pensiones adicionales al régimen obligatorio del Seguro Social.

La Consar reconoce como Planes de Pensiones de Registro Electrónico a aquellos que constituyan un esquema voluntario establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva, cuyo fin sea complementar el ingreso en el retiro de sus trabajadores.

Deben cumplir con una serie de requisitos como: que los beneficios se otorguen de forma general para todos los trabajadores; que las sumas de dinero destinadas a los planes sean debidamente registradas en la contabilidad del patrón y enteradas por el mismo.

Además de que no se podrá hacer entrega a los trabajadores de ningún beneficio directo con cargo al fondo, durante el tiempo que éstos presten sus servicios a la empresa, ni tampoco a quienes no hayan cumplido los requisitos de jubilación establecidos en los propios planes.

Además de beneficiar a 1.9 millones de trabajadores activos, los planes privados complementarios de pensiones cubren a 34,591 trabajadores inactivos y a 86,322 pensionados.

Son de beneficio definido 36%

La Consar resaltó que los planes privados de pensiones son patrocinados por 2,938 empresas o razones sociales, derivado de que 247 de éstas cuentan con más de un plan.

Además de que, “desde que inició el registro electrónico de planes en el 2006, el número de empresas y planes se ha incrementado 100 y 97.8%, respectivamente”.

De acuerdo con el informe, 36% de los planes privados que hay en México son de beneficio definido, con 788,864 trabajadores cubiertos por este tipo de planes.

En un esquema de beneficio definido, la pensión consiste en una cantidad definida que se calcula generalmente en función del salario del empleado, su edad y los años de servicio.

