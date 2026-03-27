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Hacienda anuncia calendario de subastas gubernamentales para el segundo trimestre de 2026

La Secretaría de Hacienda anunció ‌que ⁠mantendrá entre 5,000 ⁠y ‌20,000 millones ​de pesos el rango ​semanal a colocar en sus subastas programadas ‌de Cetes para todos los plazos, en el segundo trimestre del 2026.

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Reuters

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este viernes que ⁠mantendrá entre 5,000 ⁠y 20,000 millones de pesos el rango semanal a colocar en sus subastas programadas de Certificados de la Tesorería (Cetes) para todos los plazos, en el segundo trimestre del 2026.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda dijo además que disminuirá el monto a ⁠subastar para ⁠los ⁠Bonos a 3, ⁠5 y 30 años, e incrementará el del plazo a 10 años.

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