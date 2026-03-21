Convención Bancaria 2026: Seis temas clave que dominaron el encuentro en su edición 89

La Convención Bancaria 2026 (edición 89), el evento económico más importante del país, llegó a su fin luego de tres intensos días en que banqueros y autoridades del Gobierno de México sostuvieron encuentros en los que analizaron y acordaron fortalecer los canales de diálogo para beneficio del país.

Durante el encuentro celebrado en Cancún, Quintana Roo, los representantes de la banca y el Gobierno coincidieron en priorizar el crecimiento económico para impulsar el desarrollo del país. Asimismo, se abordó el tema de disminuir el flujo de efectivo, para que la economía evolucione aún más en materia de digitalización.

Por ello, en El Economista destacamos cinco temas que fueron relevantes en la 89 Convención Bancaria.

Digitalización económica

Sin duda, uno de los temas más relevantes que se abordaron durante la Convención Bancaria 2026 fue el hecho de que se buscará disminuir el flujo de efectivo, para impulsar los pagos digitales, principalmente en casetas y gasolinerías.

Este tema está en la agenda desde hace algunos años, pero no ha logrado despegar, pese a algunos avances registrados. No obstante, en esta ocasión la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó los compromisos establecidos con el Banco de México (Banxico), la banca comercial y la Secretaría de Hacienda, para modernizar el sistema financiero .

Entre las principales medidas que destacó se encuentran:

Fortalecer plataformas de pago como CoDi y DiMo.

Impulsar pagos digitales en casetas de autopistas.

Avanzar en la digitalización de pagos en gasolineras sin cobro de comisiones.

Habilitar pagos telefónicos con tarjeta.

Al respecto, Francisco Valdivia, director general de Visa México, afirmó que México vive un momento decisivo en la evolución de su sistema de pagos, por lo que la combinación de mayor aceptación, tecnología avanzada y un consumidor más exigente están redefiniendo la forma en que personas y comercios interactúan con el dinero .

Este proceso no representa solo un cambio tecnológico, sino una transformación estructural con implicaciones económicas y sociales de largo plazo.

En este sentido, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), destacó que el banco central está por emitir los criterios de homologación para los pagos digitales a través de CoDi y Dimo.

Cabe recordar que incluso el SPEI cuenta con las características necesarias para que los bancos amplíen el uso de pagos digitales inmediatos . Tan sólo el año pasado, se realizaron 7,300 millones de transferencias en este, por un monto que superó 16.8 veces el Producto Interno Bruto (PIB) observado en el 2025.

T-MEC, el impacto que se espera

Durante la 88 Convención Bancaria ocurrida en mayo de 2025, el gremio bancario firmó un acuerdo con el Gobierno Federal (y como parte del Plan México) en el que se comprometió a que en 2030 al menos 30% de las mipymes del país tendrán crédito.

Casi un año después, el sector bancario sostuvo que ya hay avances en la materia, toda vez que se pasó de 24 a 26.8% de las mipymes con crédito.

Por ello, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), dejó en claro que México terminará fortalecido tras la renegociación del T-MEC, cuyas pláticas ya empezaron de manera formal.

Inversión para el crecimiento económico de México

Lograr un mayor crecimiento de la economía mexicana y dejar atrás la débil expansión de los últimos años, fue uno de los temas que los banqueros y el Gobierno consideraron tema contundente porque es necesario, primordialmente, que haya mayores niveles de inversión, tanto pública como privada.

La banca en México insistió en que tiene los recursos necesarios –más de 1.5 billones de pesos disponibles– para financiar todos los proyectos que se requieran, siempre y cuando sean “bancarizables”, pues argumenta que los recursos que presta no son propios, sino de los ahorradores que confían sus recursos al sistema, y por lo tanto deben cuidarlos.

Así, los bancos consideran que los programas que ha anunciado hasta ahora el Gobierno Federal, como el Plan México, y derivado de ello el Plan de Infraestructura y los avances en materia de inversión, van por el camino correcto, pero subrayan que es necesario que vayan de la mano de certidumbre y del acompañamiento de la banca de desarrollo, para que puedan concretarse.

Inversión Social

Respecto al tema de la inversión social, economistas coincidieron en que el sistema bancario puede ser un instrumento que ayude a la movilidad social, es decir, a las posibilidades de una persona para avanzar en su situación económica y, en algunos casos, salir de la pobreza, sobre todo en un país como México en donde las desigualdades siguen imperando.

En este tenor, Sofía Ize Ludlow, directora de Fundación BBVA México, dejó en claro que la banca en México ha destinado cerca de 8,000 millones de pesos en inversión social desde 2020, con un alcance estimado de 18 millones de personas.

Precisó que los programas del sector se concentran en:

Educación

Educación financiera

Empleabilidad

Emprendimiento

Salud

Cultura

Medio ambiente

La inclusión financiera de las mujeres

La brecha de género no es un "lujo" que se deba normalizar en el país, sobre todo ante la persistencia de esta pese a los avances que hubo en los últimos años, señaló Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico).

La primera banquera central de México señaló que, pese a los avances, aún queda mucho camino, ya que aún existen condiciones inaceptables de desigualdad en diversas latitudes.

"El género no sólo es una brecha, es un despojo silencioso de talento y de tiempo de vida que la economía no está considerando en sus balances. No podemos darnos el lujo de normalizar", aseveró Rodríguez Ceja durante el panel Mujeres a destacar en la banca: trayectorias que dejan huella en la 89 Convención Bancaria.

En el caso de la inclusión financiera de las mujeres, el exsubgobernador del Banco de México (Banxico) aseveró que en las mujeres, esta está siendo más lenta que en los hombres, mientras que las brechas se continúan ampliando.

“Tengamos presente esta dimensión de las brechas (de desigualdad), porque a veces si nada más vemos los datos absolutos, podemos quedarnos con una interpretación que puede ser relativamente optimista”, explicó.

Elevar financiamiento al PIB

La presidenta informó sobre el compromiso del sector bancario para incrementar el financiamiento al sector productivo al 48% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2030.

Al respecto, el presidente de la CNBV, Ángel Cabrera, explicó que la fortaleza que tiene el sistema bancario mexicano tiene que traducirse en más crédito, por lo que reconoció el compromiso que realizó el sector ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, de que el crédito como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) pase del 38% actual al 45% en los próximos cinco años.

La fortaleza que tiene el sistema bancario mexicano tiene que traducirse en más crédito.

En el marco de la clausura de la 89 Convención Bancaria, el funcionario reconoció el compromiso que, un día antes, realizó el sector ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, de que el crédito como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), pase del 38% actual al 45% en los próximos cinco años.

“Desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, continuaremos brindando el aporte necesario para concretar esta meta en beneficio de nuestro país”, dijo.