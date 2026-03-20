CNBV: "que fortaleza del sistema financiero se traduzca en más crédito, el reto"

Cancún, Quintana Roo.- Para el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera, la fortaleza que tiene el sistema bancario mexicano tiene que traducirse en más crédito.

En el marco de la clausura de la 89 Convención Bancaria, el funcionario reconoció el compromiso que, un día antes, realizó el sector ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, de que el crédito como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), pase del 38% actual al 45% en los próximos cinco años.

“Desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, continuaremos brindando el aporte necesario para concretar esta meta en beneficio de nuestro país”, dijo.

Banca sólida

El presidente de la CNBV destacó que la banca mexicana hoy está sólida, con buenos números en materia de utilidad, capitalización, liquidez y morosidad.

“Estos indicadores muestran un sistema con capacidad de adaptación y una fortaleza sólida. Esta fortaleza no debe entenderse como un punto de llegada, sino como una base para ampliar el financiamiento con estabilidad y de manera sostenible”.

Necesario sistema financiero que crezca bien

Cabrera enfatizó en que México necesita un sistema financiero que crezca, pero que crezca bien.

“Que amplíe el financiamiento, pero sobre bases sólidas, que innove, con responsabilidad, que llegue a más personas y empresas, pero con confianza”.

Destacó que, desde la CNBV, está clara la responsabilidad de fortalecer, modernizar y dotar al sistema para financiar el desarrollo.