Sheinbaum impulsa los pagos digitales y anuncia que la banca elevará el crédito al 48% del PIB

Desde Cancún, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó la mañana de este viernes acuerdos con el sector financiero para acelerar la digitalización de pagos en México y ampliar el acceso al crédito, al tiempo que informó sobre su reciente reunión con el presidente de Alemania y una posible visita oficial a ese país.

Tras su participación en la 89 Convención Bancaria, la primera mandataria detalló que se alcanzaron compromisos con el Banco de México (Banxico), la banca comercial y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para modernizar el sistema financiero.

Entre las principales medidas que destaco Sheinbaum se encuentran:

Fortalecer plataformas de pago como CoDi y DiMo

Impulsar pagos digitales en casetas de autopistas

de autopistas Avanzar en la digitalización de pagos en gasolineras

Habilitar pagos telefónicos con tarjeta

Sheinbaum señaló que el objetivo es reducir el uso de efectivo y ampliar la inclusión financiera en el país. Como parte de los acuerdos, la banca mexicana se comprometió a incrementar el financiamiento del 38% al 48% del PIB hacia el 2030.

La presidenta explicó que este crecimiento facilitará el acceso al crédito, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, y contribuirá al desarrollo económico.

Banco del Bienestar se digitaliza

La mandataria también anunció que el Banco del Bienestar iniciará un proceso de digitalización para permitir que millones de beneficiarios realicen operaciones sin efectivo.

Adelantó que próximamente se lanzará una aplicación móvil para facilitar los pagos digitales, como parte de la estrategia para ampliar la bancarización en el país.

Sheinbaum Pardo indicó que el gobierno analiza implementar el uso obligatorio de pagos digitales en casetas y gasolineras, como parte de una estrategia para acelerar la transformación digital. Asimismo, destacó que se trabaja en la simplificación administrativa, con el objetivo de homologar trámites en todo el país antes de finalizar 2026.

Reunión con Alemania y posible visita oficial

En otro tema, Sheinbaum informó que sostuvo un encuentro con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, con quien abordó temas económicos y de cooperación bilateral.

La mandataria destacó el interés de empresas alemanas en invertir en México, en el contexto de la próxima actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea.

Además, señaló que dialogaron sobre cooperación científica, cultural y tecnológica, así como sobre la importancia de promover la paz a nivel internacional. Sheinbaum confirmó que recibió una invitación para visitar Alemania, viaje que actualmente se encuentra en evaluación.