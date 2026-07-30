Mercedes-Benz GLA 2027: se reinventa como eléctrico e híbrido

Mercedes-Benz está renovando por completo su gama de acceso. Ya conocimos los cambios del CLA y ahora llega el turno del GLA 2027, el SUV de entrada a la marca, que adopta el nuevo lenguaje de diseño y las soluciones conectadas más recientes de la firma alemana.

Ahora más grande que antes

Mercedes-Benz GLA. 2027Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing

Como casi todo en la industria automotriz, la nueva generación del GLA es considerablemente más grande que antes: crece 15.5 cm, lo que se traduce en mucho más espacio interior y de carga.

Ahora mide 4,565 mm de largo y suma distancia entre ejes. La cajuela pasa a 410 litros, una ganancia de 70 litros frente a la generación anterior, y las versiones eléctricas añaden una cajuela frontal (frunk) de 107 litros. Diseño: parrilla iluminada y hasta 20 pulgadas

Diseño: parrilla iluminada y rines de hasta 20 pulgadas

Mercedes-Benz GLA. 2027Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing

La imagen del GLA 2027 luce mucho más actual, con detalles estéticos de corte deportivo. Lo que más llama la atención es su nueva y enorme parrilla, que puede pedirse retroiluminada.

Los faros son más grandes y conservan las características líneas de carácter sobre el cofre. A lo largo de la gama se podrán añadir paquetes opcionales como AMG Line, AMG Line Plus y Night Edition, este último con más elementos oscurecidos. Los rines van de 18 a 20 pulgadas.

Interior: tres pantallas y conectividad 5G

Mercedes-Benz GLA. 2027Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing

Igual que en el CLA, el interior del nuevo GLA está dominado por las enormes pantallas incrustadas en el tablero vertical. La central es de 14 pulgadas, el cuadro de instrumentos digital de 10.25 pulgadas y una tercera pantalla de 14 pulgadas se ofrece como opcional frente al copiloto.

El nuevo sistema de infoentretenimiento cuenta con conexión 5G, lo que habilita servicios de streaming directamente en las pantallas: Disney+, HBO, YouTube y muchos más.

Mercedes-Benz GLA. 2027Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing

Otros elementos destacados del equipamiento:

Techo panorámico electrocrómico

Iluminación ambiental

Sistema de audio Burmester 3D de 16 bocinas

Navegación nativa y llamada de emergencia

Suite completa de asistencias avanzadas a la conducción

Motores del GLA 2027: primero eléctrico, después híbrido

Mercedes-Benz GLA. 2027Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing

Mecánicamente, el GLA 2027 debuta como 100% eléctrico, con tres configuraciones.

GLA 200 Electric

La versión de acceso monta un solo motor con 224 hp y 247 lb-pie de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 8.1 segundos y alcanza 210 km/h. Su batería de 58 kWh entrega hasta 447 km de autonomía por carga.

GLA 250+ Electric

La variante intermedia sube a 272 hp y 247 lb-pie. El 0-100 km/h baja a 7.3 segundos y la velocidad máxima se mantiene sin cambios.

GLA 350 4MATIC Electric

El tope de gama suma tiene dos motores eléctricos y tracción AWD, para un total de 354 hp y 380 lb-pie. El 0-100 km/h le toma apenas 5.4 segundos.

Las variantes más completas ofrecen además una segunda opción de batería de 85 kWh, con la que la autonomía se ubica entre 577 y 657 km por carga.

La versión híbrida

Mercedes-Benz GLA. 2027Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing

Mercedes-Benz confirmó que más adelante presentará una versión híbrida con un motor turbo de cuatro cilindros y 1.5 litros, apoyado por un motor eléctrico de 30 hp y una batería de 1.3 kWh.

¿Cuándo llega el Mercedes-Benz GLA 2027 a México?

Europa será la primera región en recibir esta nueva generación. Norteamérica la tendrá hacia el segundo trimestre de 2027. Hasta entonces conoceremos detalles de precios, disponibilidad y más.