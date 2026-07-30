Trump dice que podría retirar candidatura de Blanche como fiscal general y luego volver a presentarla

El ⁠presidente Donald Trump afirmó este jueves que ⁠no se opondría a la idea de retirar temporalmente la candidatura de Todd Blanche para el ⁠cargo de fiscal general ⁠de Estados Unidos y volver a presentarla una vez que los dos senadores republicanos que la han estado bloqueando dejen sus cargos.

"No tengo ninguna objeción a retirar temporalmente la candidatura de Todd, si ellos no hacen lo correcto, y volver a presentarla una vez que Cornyn y Tillis hayan dejado sus cargos", afirmó Trump en una publicación en las redes sociales, refiriéndose a los senadores John Cornyn y Thom Tillis.

Los dos senadores han estado solicitando garantías por escrito al Departamento de Justicia de que no se pondría en marcha un "fondo contra la instrumentalización" de 1,800 millones de dólares que Trump pretendía crear.

Ese fondo podría beneficiar ⁠a los aliados de ⁠Trump que afirman haber sido ⁠objeto de un trato injusto por parte del Gobierno ⁠federal en el pasado debido a su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Los senadores también se opusieron a un acuerdo que impediría las inspecciones fiscales de Trump y sus colaboradores.

Ambos dejarán sus cargos a principios ⁠de enero.