Demanda de oro se mantiene estable en el 2T; compras de bancos centrales compensan salidas de ETFs

La demanda mundial ⁠de oro se mantuvo estable con respecto al mismo periodo del año anterior, situándose ⁠en 1,268.9 toneladas métricas en el segundo trimestre de 2026, ya que los bancos centrales aceleraron sus compras compensando la caída de la inversión, informó este jueves el Consejo Mundial del Oro.

Las salidas ⁠de los fondos cotizados en bolsa ⁠respaldados por oro ascendieron a 45 toneladas en el segundo trimestre, cuando el oro registró su mayor caída trimestral desde 2013, con un descenso del 14 por ciento.

El oro alcanzó un máximo histórico de 5,595 dólares la onza en enero, antes de verse sometido a presiones al avivar la guerra de Irán las preocupaciones sobre la inflación energética y reforzar las apuestas por subidas de las tasas de interés.

Liderada por Polonia y China, la demanda neta de oro por parte de los bancos centrales repuntó significativamente en el segundo trimestre, alcanzando las 289 toneladas —un aumento de cinco veces con respecto a la estimación revisada del primer trimestre, de 57 toneladas—, según el WGC.

Hace tres meses, estimó la demanda de los bancos centrales entre enero y marzo en 244 toneladas, pero posteriormente Turquía, Rusia y el fondo soberano Sofaz de Azerbaiyán comunicaron datos detallados sobre sus ventas durante ese periodo.

Esta revisión significa que la demanda de los bancos centrales en el primer semestre de 2026 fue la más baja desde 2022. "El mensaje general que se desprende de la actividad del primer semestre es, por lo tanto, el de una demanda de oro por parte de los bancos centrales continuada, aunque desigual", señaló el WGC.

Prevé que las compras netas de oro por parte de los bancos centrales ⁠se reduzcan en unas 100 toneladas este año y ⁠que la demanda de inversión, incluida la ⁠negociación extrabursátil, aumente debido a una mayor actividad en el mercado extrabursátil y a las compras asiáticas.

"Los informes anecdóticos ⁠sugieren que gran parte de las compras extrabursátiles se concentraron en los mercados asiáticos, en lugar de distribuirse a nivel mundial. Esto refleja, en términos generales, el creciente dominio de los inversionistas asiáticos en los canales de inversión más visibles (lingotes, monedas y ETF) en los últimos trimestres", señaló el WGC, refiriéndose al segundo trimestre.

La demanda de joyería seguirá bajo presión, ya que los elevados precios limitan la asequibilidad y animan a los consumidores a reducir el peso de sus compras, añadió el WGC.

A medida ⁠que las compras disminuyeron en los dos mercados principales, China y la India, la fabricación de joyería de oro cayó un 12% en el segundo trimestre, hasta situarse en 310.3 toneladas.