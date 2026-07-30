Ataque con drones cerca del Canal de Suez, en Egipto, plantea nueva amenaza a la seguridad

Un ataque con drones contra buques de transporte de gas en el ⁠puerto egipcio de Damieta, en el Mediterráneo elevó el riesgo de que se vean amenazadas las operaciones de navegación por el canal de Suez, una de las últimas rutas de exportación que le quedan al petróleo saudí.

El Consejo de Ministros egipcio afirmó este jueves que, según una investigación preliminar, un ⁠dron no identificado provocó un incendio en dos buques en ⁠el puerto de Damieta el miércoles. El puerto se encuentra cerca del canal de Suez, que une el mar Mediterráneo y el mar Rojo.

Ningún grupo reivindicó la autoría, según el Consejo de Ministros. Fuentes del sector afirmaron que el dron impactó contra el buque cisterna de almacenamiento de gas "Energos Winter", de propiedad estadounidense, provocando un incendio que se propagó a un segundo buque.

Durante la noche, el ejército estadounidense afirmó que atacó centros de mando militar e instalaciones de drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) después de que Teherán disparara contra sus fuerzas en la región.

Los medios estatales iraníes afirmaron, citando a la CGRI, que los ataques estadounidenses causaron la muerte de tres civiles y dejaron heridos a dos niños en la isla de Qeshm, mientras que tres miembros del cuerpo perecieron en la provincia de Zanjan.

El gobernador de la provincia de Juzestán, también citado por los medios estatales, afirmó que dos complejos de residencias de estudiantes en la ciudad de Ahvaz, al suroeste del país, resultaron dañados en los ataques.

El CGRI afirmó que, en respuesta, atacó la base militar de Azraq, en Jordania, contra aviones de combate F-35 estadounidenses. El ejército estadounidense lo desmintió, asegurando que ningún aparato fue destruido o dañado.

"Todos los misiles y drones fueron interceptados o no lograron alcanzar las zonas objetivo", declaró el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Las bases estadounidenses en Jordania se han convertido últimamente en objetivos prioritarios de Irán. Las fuerzas armadas jordanas informaron ese mismo jueves de la intercepción de cinco misiles iraníes.

La CGRI también atacó instalaciones estadounidenses en la base aérea de Ali Al Salem, en Kuwait, según la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

Un ataque iraní alcanzó un edificio propiedad de una empresa china en el norte de Kuwait, causando la muerte de un trabajador y provocando daños importantes, según informó el Ministerio de Defensa de Kuwait.

Ataques hutíes desde Irak

La guerra comenzó en febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña de bombardeos contra Irán que, según el presidente Donald Trump, ⁠duraría solo unas semanas.

Un acuerdo de alto el fuego temporal alcanzado en junio se rompió ⁠en medio de la reanudación de los combates en el ⁠estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial que, según Irán, ahora controla.

Por primera vez Arabia Saudita se unió públicamente el miércoles a los ataques junto a Washington, dirigidos ⁠contra grupos alineados con Irán en el este de Irak, en represalia por los ataques con drones contra objetivos petroleros sauditas lanzados desde territorio iraquí.

Otro grupo alineado con Irán, los hutíes de Yemen, llevaron a cabo los ataques contra Arabia Saudita desde Irak en coordinación con grupos iraquíes, según las evaluaciones de Riad y sus socios regionales.

Los últimos ataques en Irak y Egipto amenazan con arrastrar a más países de Oriente Medio al conflicto después de que los hutíes declararan la semana pasada un bloqueo naval contra Arabia Saudita, poniendo en peligro la ruta alternativa del mar Rojo para enviar su petróleo hacia Asia.

Los ataques de los hutíes contra buques llevaron al mercado de seguros marítimos de Londres a ampliar su zona de "alto riesgo" en el mar Rojo para incluir ⁠una mayor parte de la costa adyacente a los puertos saudíes.

Trump dijo que golpeará con dureza a Irán por lanzar misiles contra las fuerzas estadounidenses, pero que Washington también sigue buscando un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto que ha sacudido los mercados energéticos y financieros mundiales.