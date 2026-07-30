Productores de cine advierten que fusión Paramount-Warner podría restringir el acceso a archivos de noticias

Un grupo de productores cinematográficos pidió ⁠a la ministra de Cultura británica a intervenir en la fusión propuesta entre Paramount Skydance y Warner Bros Discovery, y a proteger el acceso a las imágenes de ⁠archivo de noticias utilizadas por los realizadores ⁠de documentales.

Esta petición surge a raíz de las preocupaciones expresadas por la ministra de Cultura, Lisa Nandy, de que el acuerdo podría reducir la pluralidad de los medios de comunicación. Según los productores, la fusión situaría por primera vez los vastos archivos de CNN y CBS News bajo una misma propiedad.

En una carta enviada esta semana al Gobierno del Reino Unido, la Archival Producers Alliance —que representa a más de 650 especialistas de Estados Unidos, el Reino Unido y otros países dedicados a la búqueda y concesión de licencias de este tipo de material— señaló que el acuerdo combinaría dos de las colecciones de noticias más importantes del mundo.

El archivo de CNN de Warner Bros. cuenta con más de 4 millones de recursos que abarcan 45 años de conflictos globales, elecciones y acontecimientos políticos.

El acuerdo propuesto lo pondría bajo el control de Paramount, que también es propietaria del archivo de CBS News, que alberga 85 años de material de noticias televisivas y material no emitido, como tomas descartadas o material adicional conocido como "B-roll".

Un portavoz de Paramount se negó a ⁠hacer comentarios. Esta vasta biblioteca es el alma del ⁠cine documental, pero el acceso a ⁠ella queda a la entera discreción del propietario del archivo.

"La consolidación de los archivos de ⁠la CNN y la CBS bajo un único propietario corporativo sitúa, por primera vez, las dos mayores colecciones privadas de noticias televisivas del mundo bajo una misma titularidad", señaló el Gobierno británico en cartas enviadas a las empresas el 30 de junio.

Los archiveros cinematográficos afirman que esto tiene consecuencias directas para el Reino Unido. Los productores de documentales pueden acceder a archivos centrados en el Reino Unido, como el de la ⁠BBC, pero suelen adquirir licencias de material de noticias estadounidense para contar historias sobre guerras, elecciones, derechos civiles y asuntos internacionales.