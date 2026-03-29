Seguridad en el Azteca: detenciones por reventa y una muerte marcan el partido México vs. Portugal

La reapertura del Estadio Azteca con el duelo entre México y Portugal arrojó un saldo contrastante en seguridad. Si bien la jornada transcurrió con orden en lo general, el evento se vio empañado por diversos incidentes, múltiples detenciones y el deceso de una persona, caso que ya se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades.

Un operativo masivo con saldo “favorable”

El Gobierno de la Ciudad de México reportó que el operativo “Kukulcán” concluyó con saldo favorable, destacando un ambiente seguro y organizado tanto en las inmediaciones del estadio como en otros puntos de concentración, como el Zócalo de la Ciudad de México, donde unas 10,000 personas siguieron el partido en pantalla gigante.

Desde horas antes, la logística se puso a prueba con el traslado de miles de aficionados en transporte público. Entre las 15:00 y las 18:30 horas, casi 46,000 personas fueron movilizadas mediante servicios como RTP, Trolebús y Tren Ligero, en un esquema que eliminó el uso del automóvil en los alrededores del estadio.

El acceso al inmueble se realizó a pie en la llamada “última milla”, con filtros de seguridad que, según autoridades, permitieron un flujo ágil y ordenado.

Detenciones por reventa y droga

Como parte del dispositivo “Estadio Seguro”, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó la detención de 17 personas vinculadas con irregularidades durante el evento.

15 personas fueron detenidas por la probable reventa de boletos

2 mujeres fueron aseguradas por posesión de aparente droga

Entre los detenidos por reventa había menores de edad y, según el reporte oficial, al menos seis ya contaban con antecedentes por esta misma falta.

En el caso de las dos mujeres, se les aseguraron 21 bolsas con hierba verde seca, dinero en efectivo y objetos personales, por lo que fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

Pruebas de alcohol y vigilancia permanente

Durante la jornada también se aplicaron 537 pruebas del programa “Conduce Sin Alcohol”, tanto dentro como fuera del estadio, como parte de las acciones preventivas.

El operativo incluyó vigilancia en accesos, gradas, zonas peatonales y vialidades, así como acompañamiento en el traslado de aficionados desde distintos puntos de la ciudad.

Muerte de aficionado bajo investigación

Pese al saldo general positivo, el evento estuvo marcado por la muerte de un aficionado al interior del estadio Azteca.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la persona cayó desde la zona de palcos hacia el área inferior del inmueble, lo que provocó su fallecimiento .

Además, se encuentra en curso la necropsia de ley, con el objetivo de determinar con precisión la causa de la muerte y las condiciones en las que ocurrió la caída.

La dependencia señaló que las investigaciones continuarán “de manera exhaustiva”, con el fin de reconstruir lo sucedido y deslindar posibles responsabilidades.