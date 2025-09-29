Banco de Israel mantiene su tasa de interés; advierte aislamiento del país por la guerra en Gaza

El Banco de Israel mantuvo sin cambios las tasas de interés a corto plazo este lunes, citando el avance de Israel hacia Gaza junto con la inflación persistente, mientras advirtió sobre el impacto del creciente aislamiento global del país.

El banco central israelí mantuvo su tasa de referencia al 4.50% por decimocuarta reunión consecutiva.

En una conferencia de prensa después de la decisión, el gobernador del Banco de Israel, Amir Yaron, advirtió que el deterioro de la reputación de Israel por la guerra en Gaza podría dañar el comercio, la inversión extranjera y la economía en su conjunto.

"Israel depende en gran medida de su participación en la economía global", dijo Yaron. "Por lo tanto, Israel debe hacer todo lo posible para fortalecer su posición internacional y, así, garantizar la apertura de su economía".

A pesar de la presión para bajar las tasas del ministro de finanzas de Israel y del sector industrial, en línea con otros bancos centrales, Yaron defendió la postura cautelosa, argumentando que Israel no es Estados Unidos y que la política monetaria está guiada por las condiciones locales.

En particular, el banco destacó la incertidumbre geopolítica debido a la ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunieron este lunes en un intento por poner fin a la guerra de dos años.

Yaron advirtió que la continuación del conflicto provocaría mayores restricciones de suministro y afectaría la recuperación.