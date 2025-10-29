Banco Compartamos fondeará su cartera de crédito a través de la Biva

Banco Compartamos, una subsidiaria de Gentera, emitió bonos sociales por 5,000 millones de pesos a través de la Bolsa Institucional de Valores (Biva).

Los directivos de la institución bancaria, que atiende al sector de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), comentaron que usarán los recursos obtenidos para fondear su principal activo, los créditos.

“Estas emisiones fondean nuestro portafolio de manera permanente, las vemos como una manera de poder tener un buen “mach” entre los activos y pasivos, aparte nos permiten darle estabilidad y certidumbre de largo plazo al fondeo de la empresa”, comentó Iván

Mancillas, director general de Compartamos Banco resaltó que el objetivo principal de las emisiones es poder fondear su principal activo es el portafolio de crédito.

Se colocaron un total de 5,000 millones de pesos mediante dos emisiones públicas de Certificados Bursátiles Bancarios en el mercado de deuda local.

La emisión se realizó en dos tramos, la primera por 3,000 millones de pesos a 3.5 años con tasa TIIE Fondeo +84 puntos base, con clave de pizarra COMPART 25-3S. La segunda por 2,000 millones de pesos a 7 años con tasa fija de 9.58%, COMPART 25-4S.

La demanda en conjunto para dichas emisiones fue por un monto de 11,765 millones de pesos.

María Ariza, directora general de Biva, destacó la importancia de seguir creando instrumentos financieros con un impacto social, por lo que la emisión de Compartamos demuestra el gran apetito que hay en el mercado nacional e internacional por este tipo de ofertas.

“Las emisiones de la financiera ha sido un referente para atraer capital institucional internacional. Hay confianza y mayor comunicación con los inversionistas, eso ha generado el incremento en el apetito”, dijo.