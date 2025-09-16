Amsofac apuesta a incrementar financiamiento especializado

La Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Factoraje, Crédito y Arrendamiento (Amsofac) considera que el financiamiento especializado es clave para atender la falta de liquidez de las pequeñas y medianas empresas (pymes), en un contexto en el que las cadenas productivas atraviesan una transformación global y el gobierno busca ampliar el crédito a empresas mediante el Plan México.

“Las herramientas financieras son fundamentales para estas empresas. Aun con una reconfiguración, no importa si la cadena de producción está en México o en el extranjero: siempre existirá la necesidad de apoyar a alguien dentro de esa cadena para que tenga liquidez, mejores flujos y pueda sortear los plazos de pago. Sin duda, ahí hay una enorme oportunidad”, afirmó Álvaro De Garay, vicepresidente de Amsofac.

La asociación, que agrupa a más de 50 financieras, entre arrendadoras reguladas y no reguladas, subrayó que dentro de los financiamientos especializados, el factoraje se ha convertido en una de las soluciones más efectivas para las pymes.

Este instrumento, que consiste en obtener financiamiento a través de la venta de cuentas por cobrar, ofrece a las empresas la posibilidad de acceder a recursos inmediatos sin esperar al vencimiento de sus facturas.

“Hay una gran oportunidad en esta herramienta y, además, una gran necesidad de tener liquidez. Las pequeñas pymes que muchas veces dan servicio a empresas de gran tamaño enfrentan largos plazos de pago; darles liquidez les cambia la vida”, enfatizó el directivo.

De Garay agregó que el factoraje permite a las pymes mantenerse activas en las cadenas productivas, sin importar si éstas operan dentro o fuera del país, además de mejorar su capacidad de crecimiento.

“El gremio cada vez se involucra más en factoraje. Conocemos casos de grandes arrendadoras, pero también de pequeñas empresas y de fintech que están ingresando en este mercado”, explicó.

Capacitación

Para ampliar la capacidad de financiamiento a las pymes, De Garay explicó que es indispensable fortalecer el fondeo que reciben las entidades agremiadas.

En esa línea, la asociación impulsa una escuela interna destinada a estandarizar la información que generan sus miembros y a promover mejores prácticas en el sector.

Con este esfuerzo, Amsofac busca que sus asociados fortalezcan su relación con la banca de desarrollo y se posicionen como un actor relevante dentro de la estrategia gubernamental.

“Queremos que tanto el gobierno como las instituciones privadas nos vean como una alternativa viable. Con más orden y fondeo, las pymes serán las principales beneficiadas”, afirmó el vicepresidente de la asociación.

De acuerdo con Amsofac, estas acciones permiten que los intermediarios financieros atiendan de manera más eficiente a sus clientes y, al mismo tiempo, se consoliden como instituciones más confiables frente a los fondeadores.

“Es importante que productos como el crédito, el arrendamiento y el factoraje se conozcan y aprovechen más. El crédito es una herramienta familiar para todos, pero las bondades del arrendamiento y del factoraje todavía son poco difundidas, especialmente entre las pymes”, señaló De Garay.