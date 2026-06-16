Alemania rechaza oficialmente la oferta de UniCredit por Commerzbank

Alemania ha rechazado oficialmente la oferta de UniCredit para adquirir acciones de Commerzbank, dijo el martes la agencia financiera del país, alegando un precio demasiado bajo y su preocupación por el "enfoque agresivo" del banco italiano.

El Estado alemán posee una participación del 12% en Commerzbank y lleva tiempo oponiéndose a los intentos de UniCredit de hacerse con el control de una de las principales entidades crediticias de Alemania.

"Aceptar la oferta ya no era una opción desde el punto de vista financiero, ya que no incluye una prima adecuada sobre el precio actual de las acciones de Commerzbank", dijo la agencia.

Añadió que apoya la independencia de Commerzbank y señaló que este banco desempeña un papel fundamental en la financiación de las empresas medianas y es un actor indispensable en Fráncfort, el centro financiero del país.

"Ambos aspectos deben seguir garantizándose en el futuro", dijo.