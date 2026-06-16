Globos

El Digital News Report 2026 de Reuters Institute para México resalta a El Economista como uno de los medios vanguardistas en México en la integración de IA dentro de su redacción, específicamente con el desarrollo de LANA, un asistente de IA que recurre al archivo del medio para ayudar a nuestros reporteros a generar ideas para reportajes o cobertura de seguimiento. Con respecto a la opinión pública sobre confianza en los medios, El Economista logró 56% con lo que supera el promedio nacional que fue de 31 por ciento.