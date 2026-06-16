De LinkedIn al Mundial

Cabo Verde jugará el mundial. De botepronto, esa frase suena rara para la mayoría de los aficionados del futbol; pocos pueden señalar al país en el mapa. El perfil de LinkedIn de Roberto Lopes muestra en primera línea que es “Jugador de Futbol en el Shamrock Rovers FC y en la selección nacional de Cabo Verde”; la segunda parte de esa frase tiene una historia inverosímil, y que, sin imaginarlo cuando abrió la bandeja de mensajes en la red social, lo llevaría a su primera Copa del Mundo.

El trabajo de oficina e investigación antecedieron a la estrategia o el sistema de juego. Ante la falta de jugadores formados en las islas, la Federación Caboverdiana de Futbol emprendió un programa para buscar talentos desperdigados alrededor del mundo (sobre todo en ligas europeas) y así conformar una selección competitiva. Así comienza la historia de Roberto.

El segundo semestre de 2025 es absolutamente inolvidable para “Pico” Lopes: el defensor central del Shamrock Rovers –el conjunto más ganador en Irlanda–, también es el primer capitán en ganar un doblete (Liga y Copa) para el conjunto dublinés en casi 40 años. Semanas antes de levantar los trofeos, consiguió la histórica clasificación de Cabo Verde al Mundial del 2026.

En 2018, Rui Águas, entonces entrenador de la selección de Cabo Verde, envió un mensaje en portugués por LinkedIn a “Pico” Lopes. Él abrió su cuenta en la red social cuando estudiaba administración del tiempo libre en la Universidad Tecnológica de Dublín, pero rara vez la revisaba: “Cuando estudiaba en la universidad, como parte de una tarea, tuvimos que crear un perfil de LinkedIn y aprender a usarlo. Muchos de los mensajes que recibía eran saludos o spam, y como este estaba en portugués, simplemente supuse que era uno de esos y lo ignoré. Afortunadamente, me volvió a mandar otro nueve meses después en inglés, pidiéndome que pensara en la oportunidad, y el resto es historia”.

En un abrir y cerrar de mensajes Roberto comenzó su andar en el futbol internacional representando al país de origen de su padre, sin saber más que algunas palabras en portugués o criollo, su primera convocatoria con los Tiburones Azules llegó cuando el defensa tenía 28 años. “Creo que probablemente ya había renunciado a que tal vez me convocaran para Irlanda. Cuando llegó la oportunidad de jugar para Cabo Verde, fue una decisión obvia para mí. Era una oportunidad de jugar futbol internacional y de alguna manera conectar de vuelta con ese lado de mi familia, con la herencia y cultura de mi padre. Una vez que respondí al mensaje, el vicepresidente de la Federación de Cabo Verde me dijo que necesitaba conseguir pasaporte y acta de nacimiento de mi padre, fue emocionante cuando se lo conté, se sintió muy involucrado, fue grandioso”.

La historia de Cabo Verde está intrínsecamente relacionada con el comercio de personas esclavizadas, y aunado a los escasos recursos naturales de la isla, las condiciones socioeconómicas son precarias así que mucha gente emigró. La población del país apenas alcanza 500 mil personas… pero en la diáspora, ese número se triplica. El caso de “Pico” Lopes no es único, hay otros referentes del futbol actual que, aunque no jueguen para el conjunto africano, sí tienen ascendencia del archipiélago. El más famoso es el seleccionado portugués Nuno Mendes: “me sorprendía un poco escuchar nombres como Patrick Vieira, Herik Larsson o Nani relacionados con Cabo Verde. A medida que envejeces y entiendes la culturaentiendes que la gente deja el país bastante joven en busca de oportunidades de trabajo o educación, o se muda por un cambio de aires, buscando una vida mejor. Así que no es ninguna sorpresa que nuestra diáspora se extienda tanto y esté por todo el mundo. Esos jugadores top fácilmente pudieron haber jugado para Cabo Verde. Y estamos usando eso ahora”.

Traer a jugadores con ascendencia caboverdiana también tiene su complejidad, pues la gran mayoría creció en culturas muy diferentes. Pico, y sobre todo Bubista, el entrenador nacional, tiene claro que el equipo está por encima de las personalidades, todos deben conocer la cultura, la comida, incluso en reuniones y en la cancha se habla criollo. Jugadores como Ryan Mendes, Stopira o Vozinha quienes nacieron en Cabo Verde, marcan el estándar.

Mucho antes de su convocatoria con los Tiburones Azules, Pico ya había estado en Cabo Verde visitando a su familia y conociendo los lugares donde creció su padre. Su abuelo aún vive ahí y él pasó varios periodos vacacionando en sus hermosas playas. La cultura e idiosincrasia caboverdianas no le eran ajenas antes de jugar con la casaca azul. Al hablar de gastronomía o cultura, la mirada se le ilumina y lanza un cambio de juego: “somos personas bastante relajadas. Creo que el eslogan que usamos es ‘no stress’ para todo. Y eso se puede ver en nuestra naturaleza. Nos encanta nuestra comida y nos encanta nuestra música. El platillo nacional sería la cachupa, y cuando estamos en Cabo Verde, desayunamos eso todas las mañanas. Es como un estofado de frijoles y maíz, que puedes comer así, o luego, a la mañana siguiente, colado y frito con unos huevos estrellados. Es delicioso, tienes que probarlo. Obviamente tenemos nuestra música, que es parte de nuestra identidad”.

Cabo Verde clasificó directo al Mundial en Norteamérica y no fue casualidad. Poco a poco los resultados fueron mejorando. En la Copa Africana de Naciones 2021 el equipo insular llegó hasta octavos de final. En la edición continental de 2023, los Tiburones Azules avanzaron hasta los cuartos de final donde cayeron con Sudáfrica. En la eliminatoria mundialista terminaron primeros de su grupo luego de una seguidilla de partidos ganados que incluyó una victoria en casa frente a la Camerún de Bryan Mbeumo, Vincent Aboubakar y Andre-Frank Zambo Anguissa. Finalmente, la clasificación la consiguieron tras derrotar en Praia, capital de Cabo Verde,a Eswatini: “antes del partido existía nerviosismo, es normal. Te das cuenta de lo que está en juego. Dejamos que la energía fluyera y creo que todo el mundo se dio cuenta de que estábamos juntos en esto, que íbamos a lograrlo. Después del partido es solo una abrumadora sensación de alivio al saber que lograste tu objetivo. Es increíble. Te llenas de alegría, las celebraciones con tus compañeros, tus amigos, tu familia y los fans es de lo que están hechos los sueños”. La aventura fue mejor de lo esperado, pues apenas terminado el partido, Pico voló directamente a Dublín para estar en el nacimiento de su hijo.

La diáspora no se limita a Europa, en Estados Unidos de América la comunidad caboverdiana es inmensa, y precisamente en Atlanta debutarán los Tiburones Azules frente a España, después en Miami enfrentarán a Uruguay y finalmente en Houston encararán a Arabia Saudita. En el papel lucen como juegos complicados, pero en las gradas el público africano se hará sentir: “Espero que tantos caboverdianos como sea posible puedan ir a los partidos. Y si vienen, son eléctricos. El ambiente que crean, las vibras fiesteras que tienen son simplemente de las mejores del mundo”.

En el Mundial, Pico y compañía se medirán ante dos potencias futbolísticas: “Uno quiere esto en el futbol, quiere esa prueba, quiere compararse con los mejores jugadores, y no hay muchos mejores que España y Uruguay. Tienen talento de sobra, y creo que es una gran oportunidad de aprender, jugar e intentar competir. Creo que eso es importante también, que seamos competitivos. Tenemos que mirar los primeros tres partidos y tenemos que intentar avanzar a la siguiente ronda, así que totalmente enfocado en el primer partido contra España, y luego obviamente enfrentaremos a Uruguay y Arabia Saudita a medida que vengan”.

La aventura internacional de Pico Lopes también comenzó hace unos años fuera de la cancha, primero como presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Irlanda y después como parte del consejo global de jugadores de FIFPRO.

Un mensaje en LinkedIn lo llevó inesperadamente a cumplir el mayor sueño de un futbolista, jugar un Mundial, y de paso, conectar de otra manera con la familia de su padre. Cabo Verde jugará la Copa del Mundo.