A la baja poder adquisitivo del mexicano

El poder de compra de los mexicanos y la persistencia de la inflación siguen golpeando el bolsillo de los mexicanos. Lo que estamos viviendo es una situación muy compleja para la gran mayoría de los hogares, por una parte, la economía mexicana no está creciendo como lo esperaban las autoridades y por otro lado, los planes nacionales que se tienen no terminan de ponerse en marcha, pese a que se confía en su efectividad.

Esta mitad del año será crucial para definir el rumbo de la economía mexicana, no es que vaya a ser boyante, pero sí puede mejorar el rumbo.

De qué depende, de echar a andar los planes en salud, hídricos, energéticos y empresariales, estabilizar e incluso generar empleo e incluso reactivar la inversión.

Claro, se tendría que dar certeza que las negociaciones con el T-MEC van rumbo a un acuerdo que mantenga la relación comercial en buenas condiciones y de largo plazo.

¿Y qué pasa con los temas nacionales? Todo parece ser un misterio y punto para observar. Existe la promesa del gobierno de Claudia Sheinbaum de que este año se disminuiría el déficit heredado en la mitad. Déficit de los más grandes en los últimos 38 años.

En esta reducción se contemplaba el que ya no se le ayudaría más con las finanzas a Pemex, que dirige Juan Carlos Carpio ni a la CFE, al mando de Emilia Calleja Alor pero, la realidad, es que la estructura financiera de ambas paraestatales está lejos de ser sólidas, más la de Petróleos Mexicanos que la de la Comisión Federal de Electricidad.

Así que, la promesa de bajar a la mitad el déficit heredado por la administración de Andrés Manuel López Obrador, para este año, a decir de economistas como Pedro Tello, se ve que se quedará en el tintero.

A todo ello, se suma el problema del empleo y la persistente carestía en productos de consumo generalizado para la mayor parte de los hogares en México. Si bien la inflación se mantiene en un nivel que no podríamos calificar de desbordado, lo cierto es que los precios de artículos tan importantes de la canasta básica mantienen un ritmo de avance muy superior al de la inflación nacional y esto termina por afectar el poder de compra de los hogares.

El poder de compra de los trabajadores, a pesar del incremento en el salario mínimo, es grande, tienen que desembolsar más para llevar al hogar los mismos productos que llevaban hace unos cuantos meses.

El impacto que ha tenido la inflación le ha restado cerca del 6% del poder adquisitivo al ingreso de los trabajadores, tan solo en lo que va de este 2026. Situación que ha sido una constante.

Vaya que la estrategia no es nada fácil. De qué se pueden hacer cosas, sí, pero ello implica un costo político que no se sabe sí se querrá pagar.

Las alianzas con la Iniciativa Privada, el ajuste de gasto en programa de ayuda, el buscar mejores alternativas para las finanzas de Pemex y la CFE, serían cruciales. No podemos depender sólo de que se logre mantener un T-MEC.

La IP lleva 16 meses consecutivos con inversión en retroceso o básicas, lo que significa que su capacidad para generar empleos es baja, y le urge herramientas que den certeza jurídica y proyectos que no se queden en el papel. ¿Será ello posible? Seguiremos monitoreando los indicadores económicos.