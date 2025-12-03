Reforma al Código Fiscal castiga a quien recibe facturas falsas, no a factureras, critican especialistas

Los cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF) para combatir a las factureras tienen un enfoque equivocado, al atacar a quienes reciben o compran los falsos comprobantes fiscales y no a las redes de factureras que se dedican a venderlos, consideraron especialistas.

“Es como si quieres acabar con el problema de la droga acabando con los consumidores. O sea, tú tienes que acabar por un lado con el productor y a la vez inhibiendo el consumo, pero no solo contra los que consumen, que realmente son los que tienen una menor responsabilidad en todo este esquema”, dijo Carlos Romero Aranda, especialista en litigio fiscal.

Durante el panel “Código Fiscal de la Federación”, realizado en el marco del Foro Fiscal Nacional 2025 de la Coparmex, el especialista (quien fue Procurador Fiscal de la Federación en el sexenio anterior) aseguró que el sistema que se implementará a partir de los cambios al CFF “rompe con el principio de legalidad y de seguridad jurídica”.

Por su parte, Eduardo Morán, socio del despacho Valdés, Morán y Asociados, coincidió en que el enfoque de la reforma al CFF es “erróneo” porque están buscando sancionar al cliente de la facturera cuando hay ocasiones en las que el cliente ni siquiera sabe que está relacionado con una empresa que se dedica a fabricar facturas falsas.

“La autoridad cree que hoy en día el facturero únicamente es facturero, o sea, es una empresa que es de papel. Y hay veces que son empresas híbridas, que por un lado sí prestan servicios y por el otro lado tienen su negocio alterno que es la compra-venta de facturas falsas”, explicó.

Añadió que en ese escenario, hay empresas que a lo mejor sí están adquiriendo un servicio o un producto real de un proveedor, pero desconocen que ese proveedor también se dedica a vender facturas falsas.

Advirtió que gracias a esto, ahora las empresas tendrán que cerciorarse de que el 100% de las operaciones de sus proveedores son reales, pues en caso de que la autoridad presuma que recibieron un comprobante de una facturera, se irá contra el receptor también.

Mientras que Nora Morales, socia del despacho de abogados y fiscalistas Mijares, aseguró que la razón por la que hoy existe toda una industria de venta de facturas falsas en México es una política fiscal que viene de varios sexenios atrás en la que se fortaleció de manera desmedida a los comprobantes fiscales.

“Hace muchos años, hace más de 30 años, cuando se preguntaba en el foro ‘Oye, hacer este turbocomprobante, esta turbofatura, como no existe en ningún país, ¿podrán tener efectos nocivos en algún momento?’ Hoy lo estamos viviendo”, declaró.

Consideró que con los cambios realizados al CFF se está generando una carga excesiva y terrible a los contribuyentes cumplidos que, en los hechos, los pone tras las cuerdas sin que haya garantía de que se va a llevar tras las rejas a la industria de los falsos comprobantes fiscales.