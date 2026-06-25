Activos de pensiones en México crecieron 20.7% en el 2025

Los activos de pensiones de México, de los cuales la mayoría son administrados por las Afores, tuvieron en 2025 el tercer mejor rendimiento entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aun en año de crecimientos sólidos en todo el mundo.

Según cifras de la OCDE, los activos pensionarios de México crecieron 20.7% en 2025, con lo que totalizaron 504,674 millones de dólares o 25.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional al cierre de 2025.

De esa manera, los activos pensionarios de nuestro país crecieron más que en cualquier otro país de la OCDE, a excepción de Turquía (donde crecieron 76%) y Polonia (38%).

En su reporte “Mercados de pensiones en el punto de mira 2025”, la OCDE destacó que los activos pensionarios de todo el mundo crecieron a una tasa más rápida que en el 2024, esto debido principalmente a las ganancias en las inversiones en renta variable.

“Los datos preliminares muestran que los activos de los planes de pensiones en la OCDE crecieron 11.7 % en el 2025, alcanzando 70.3 billones de dólares estadounidenses a finales de año, frente a una tasa de crecimiento de 8.2% en el 2024”, destacó la organización.

Dicho crecimiento, de acuerdo con el organismo, estuvo impulsado principalmente por la expansión en algunos de los mayores mercados de pensiones en moneda local, como Australia, el Reino Unido y Estados Unidos.

A ello, se sumó la depreciación del dólar estadounidense frente a otras monedas importantes, “lo que infla las tasas de crecimiento cuando los valores se expresan en dólares estadounidenses”, explicó.

Medido en las monedas locales, los activos pensionarios crecieron en 37 de los 38 países miembros de la OCDE, a excepción de Países Bajos en donde cayeron 2.8 por ciento.

Asimismo, en países que no son miembros de la OCDE el crecimiento de los activos pensionarios fue aún mayor, de 23.7 por ciento.

Aumento de salarios contribuyó a crecimiento

La organización enfatizó que el flujo constante de aportaciones y los resultados favorables de las inversiones explican el crecimiento de los activos de pensiones el año pasado.

“El aumento de los salarios y, en algunos casos, una mayor participación en los planes de pensiones explican el crecimiento de las contribuciones, mientras que los mercados de renta variable contribuyeron positivamente al crecimiento de los activos en la mayoría de las jurisdicciones”, indicó.

Por el contrario, un desempeño más débil del mercado o factores específicos de cada país afectaron el crecimiento de los activos de pensiones en un número reducido de jurisdicciones.

“En los Países Bajos, este descenso refleja principalmente las pérdidas en las carteras de bonos y el efecto amplificador de las estrategias de cobertura de tasas de interés, dado que los fondos de pensiones mantuvieron elevados ratios de cobertura”, explicó.

Buenos rendimientos en inversiones

Finalmente, la OCDE afirmó que las tasas de rendimiento tanto nominales como reales de las inversiones de proveedores de pensiones (como las afores en México) fueron positivas en casi todas las jurisdicciones.

Concluyó que el sólido desempeño de la renta variable mundial, las condiciones adversas en el mercado de bonos y la marcada depreciación del dólar estadounidense generaron distintos efectos de valoración entre las diversas jurisdicciones, en función de su exposición cambiaria y sus estrategias de inversión.