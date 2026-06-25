México analiza a sus posibles rivales en eliminatoria

Ecuador le puso un freno a Alemania y le quitó el invicto en el último partido, un golpe a la confianza del líder y goleador del grupo E. Ahora, su próxima víctima podría ser México, que, al ser primer lugar del Grupo A, tiene la posibilidad de enfrentar al tercer lugar de los grupos C, E, F, H, I.

México seguramente tenía un observador en Nueva York para estudiar a los sudamericanos. En octubre pasado se enfrentaron en el amistoso en el estadio Guadalajara, con un empate 1-1. Los archivos de aquel partido, hoy se retoman.

En la noche de la victoria ante Chequia, Javier Aguirre dijo que su cuerpo técnico ya tenía visores desplegados analizando detalladamente a los posibles rivales. No dejan nada al azar y trabajan en el estudio de las tácticas y fortalezas de sus futuros oponentes.

“Lo importante es lo que sigue, espero ya saber el rival. Mandamos gente, tenemos cuatro analistas en los campos donde suponemos que nos pueden tocar 4 de las 5 posibilidades de próximo rival. Hemos mejorado la mentalidad sobre lo que viene, este equipo tiene casta”, mencionó el entrenador.

En este Mundial de 48 selecciones, los dieciseisavos de final se definen con los dos mejores primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros. Los 12 terceros lugares (uno por cada grupo) pelearán entre sí por un lugar en la siguiente ronda, clasificando únicamente los ocho mejores según los criterios de puntos, diferencia de goles, goles a favor, fair play y el ranking FIFA.

Otro de los rivales que se perfila para México es Escocia, que ya cerró su participación en el Grupo C tras la derrota de 3-0 ante Brasil. El último partido entre ambos data del 2 de junio de 2018, un amistoso rumbo al Mundial de Rusia 2028. México ganó 1-0 en el Estadio Azteca con gol de Giovani dos Santos. Actualmente, los escoceses disputan un Mundial, por primera vez desde 1998 y acumulan 9 experiencias mundialistas, sin superar nunca la fase de grupos. Tienen un plantel liderado por el capitán Andy Robertson (Liverpool), John McGinn (Aston Villa) y Scott McTominay (Napoli), entre otros jugadores con experiencia en la Premier League y la Serie A de Italia.

El tercer rival posible es Cabo Verde que es la selección debutante y revelación del torneo. Le ha hecho sombra a España (0-0) y Uruguay (2-2) en la fase de grupos. Por último, el cuarto rival con más probabilidades de enfrentar al Tricolor es Uruguay de Marcelo Bielsa. Los charrúas se caracterizan por su presión táctica y verticalidad ofensiva.

En el antiguo formato, la Selección Mexicana ha disputado un total de ocho partidos de octavos de final en la historia de los Mundiales. Estos encuentros se jugaron en las ediciones de 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018. El balance en estas instancias ha sido de una victoria, un empate y 6 derrotas.

Cabe recordar, que la Ciudad de México es sede de cinco partidos y el último corresponde al primer choque de Octavos de Final, el domingo 5 de julio a las 19:00 horas. Este encuentro enfrentará al ganador del Partido 79 contra el del Partido 80 del cuadro eliminatorio.

De acuerdo a los pronósticos, si México gana en dieciseisavos (30 de junio), se presentará nuevamente en la Ciudad de México. Los posibles rivales de la Selección, que están matemáticamente cerca son: Escocia, Brasil, Ecuador o Uruguay dependiendo de la ronda anterior.