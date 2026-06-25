En mayo, índice PCE subió 4.1% anual, un máximo de tres años

El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal (Fed) alcanzó en mayo su nivel más alto en tres años, mientras que los elevados precios de la energía derivados de la guerra del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, contra Irán suponen una prueba clave para su Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de legislatura.

El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) se disparó 4.1% anual, informó ayer el Departamento de Comercio, lo que supone un aumento respecto a 3.8% de abril.

La guerra de EU e Israel contra Irán disparó los precios mundiales de la energía y colapsó las cadenas de suministro, ya que Teherán bloqueó el estratégico estrecho de Ormuz.

Washington y Teherán han firmado un acuerdo preliminar para poner fin al conflicto, pero los mercados siguen lidiando con la incertidumbre y los expertos advierten que pasarán meses hasta que los precios del combustible vuelvan a los niveles anteriores a la guerra.

Trump ha restado importancia a los recientes datos sobre el repunte de la inflación, insistiendo en que los precios caerán “en picada” una vez que termine la guerra.

Los economistas y los expertos del sector petrolero afirman que esto es poco probable, ya que se tardará meses en recuperar los niveles normales de producción y en restablecer el tráfico habitual a través del estrecho.

Algunos analistas creen que la inflación en EU ha alcanzado su punto álgido y que los precios del petróleo bajarán a raíz de las negociaciones de paz.

“La buena noticia es que los precios de la gasolina han bajado considerablemente desde mayo”, dijo Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union.

“Los hogares estadounidenses ya han experimentado cierto alivio y esto debería traducirse en unos índices de inflación más moderados en junio y en los meses siguientes”, detalló Long.

La asequibilidad es un tema político clave en las elecciones de mitad de legislatura de EU de noviembre, en las que el Partido Demócrata espera arrebatar el control del Congreso a los republicanos de Trump.

“Trump prometió reducir los costos desde el ‘primer día’, pero ha dejado claro que simplemente no le importa”, mencionó Elizabeth Warren, senadora demócrata, en respuesta a los últimos datos sobre la inflación.